Gruppo Stella di Lugagnano: Raccolti 9.800 euro nonostante le difficoltà legate alla pandemia

Tutti conosciamo il gruppo Stella di Lugagnano, magari chi in modo più approfondito perché partecipante attivo di questa associazione o chi superficialmente perché da poco trasferitosi nella nostra frazione.

Dal 1977 un gruppo di volontari concittadini allieta le nostre serate di dicembre portando un tepore all’animo ed un senso di speranza, bussando alle nostre porte e condividendo canti natalizi che tanta gioia e conforto ci donano.

Al cospetto di questo gruppo di volontari ci sono le famiglie di Lugagnano che li accolgono con immenso entusiasmo e così, dopo aver saltato il Natale del 2020 per ovvi motivi, quest’anno sono riusciti ancora una volta nell’intento di raccogliere la solidarietà (nella foto). Una solidarietà fatta soprattutto di gesti, di sorrisi, di parole ma anche di un orgoglioso e fondamentale contributo per tutta la comunità e che forse da un’idea di quanto possiamo realizzare concretamente insieme per quanti ne hanno bisogno.

Quest’anno sono stati raccolti ben 9.800 euro da questo impavido gruppo di persone, una somma che andrà devoluta ai missionari di Lugagnano: don Eros Zardini volontario in Argentina (a Lugagnano per un breve periodo in questi giorni in occasione del suo cinquantesimo di sacerdozio) così come don Giovanni Bendinelli, rientrato da poco. Parte sarà devoluto invece a favore di un progetto con sede in Haiti sostenuto dal compianto padre Sergio Campara. Inoltre, un’altra parte del ricavato andrà alle suore Comboniane della nostra comunità.

Ho potuto parlare piacevolmente con Andrea Gasparato, storica voce e chitarra del Gruppo Stella, e farmi raccontare di questo traguardo che ogni anno si intensifica sempre più ed insieme abbiamo analizzato questo momento di consueto gioioso che è stato inevitabilmente messo alla prova dal Covid.

“Ringrazio amorevolmente tutti coloro che ci hanno sostenuto e che ogni anno ci sono vicini concretamente – esordisce Andrea Gasparato -. Nonostante la difficoltà del momento, nonostante i timori e le differenti situazioni siamo stati accolti all’insegna di una rielaborazione della solidarietà. Se qualche anno fa si veniva anche ospitati all’interno delle abitazioni per un piacevole scambio di auguri, ora per cause ben note, la stessa fiducia ed il medesimo altruismo hanno semplicemente cambiato modalità di svolgimento ma l’intento è fortunatamente il medesimo: quello di trascorrere momenti insieme per scaldare i cuori e ricordarci che la pace e la gioia possono e devono far parte di tutti noi”.

“Le persone hanno ancora la volontà di condividere lo spirito di solidarietà che nel corso degli anni si fortifica sempre di più e hanno voglia di tornare a vivere – conclude Andrea -: si, tornare a fare tutte quelle azioni che fanno stare bene e che offrono istanti di serenità”.

Sappiamo tutti molto bene cosa vogliono significare queste ultime affermazioni, abbiamo tutti una gran voglia di respirare quel senso di compartecipazione che tanto ci manca.

Grazie quindi al gruppo Stella, grazie a coloro che smuovono il nostro piccolo mondo fatto di azioni benefiche e persone davvero di gran cuore.