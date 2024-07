Grest parrocchiale di Lugagnano: Anche il vescovo Pompili alla serata finale di un’avventura per trecentosessantuno (con 120 animatori)

Sabato 6 luglio si è tenuta la festa finale del Grest parrocchiale di Lugagnano presso gli spazi del Noi in via don Fracasso.

Trecentosessantuno ragazzi dai 6 ai 14 anni, centoventi animatori e 25 volontari hanno condiviso tre settimane sfidandosi nei tornei sportivi, scatenando la creatività nei laboratori manuali (di cucina, fotografia, origami, art attack, traforo, ecc.), partecipando alle uscite in piscina e alla caccia al tesoro.

Il tema del Grest di quest’anno è stato “Lugagnan…ritorno alle origini” e ha lo scopo di far scoprire alle giovani generazioni la storia e le tradizioni del paese in cui vivono. La caccia al tesoro, che è durata un’intera giornata, si è legata proprio a dei luoghi storici di Lugagnano, dove i vari gruppi di animati e animatori si sono recati in visita accolti dai volontari: la baita Alpini, corte Beccarie, la chiesetta della Messedaglia e quella presso le Poste, il pastificio Mazzi, il Club enologico.

Sabato la festa conclusiva si è aperta con la messa, celebrata dal vescovo Domenico Pompili, a cui i ragazzi hanno donato la maglietta colorata del Grest. Il vescovo ha parlato ai giovani dell’importanza di avere il coraggio di distinguersi dalla massa e saper cantare fuori dal coro. Ha augurato loro di incontrare sguardi accoglienti ed empatici, non giudicanti, capaci di comprendere il percorso di crescita che stanno affrontando.

A seguire i volontari del Noi hanno preparato risotto e patatine fritte per tutti gli animati, gli animatori e le loro famiglie. Alle 21 è iniziato lo spettacolo, curato da Luca Bottura, Matteo Pachera e Samuele Olivieri, supportati da Mons. Giovanni Ottaviani e don Elia Aldegheri. Davanti ad un numeroso pubblico di genitori, nonni, zii e amici, i ragazzi e gli animatori si sono esibiti in canti, balli e scenette.

La serata si è conclusa con le premiazioni delle squadre vincitrici, i ringraziamenti ai responsabili, agli animatori, alle segretarie, ai genitori e ai volontari che hanno dato vita ai laboratori. Alle 23 circa i festeggiamenti sono terminati con un breve spettacolo pirotecnico.