Green pass: Punto per punto tutto quello che c’è da sapere per ottenerlo e per usarlo

Dopo tanto dibattere, diventa realtà il green pass (che è sostanzialmente un qr code), che ci permetterà di viaggiare, di partecipare ad eventi e di entrare nelle rsa. Ma cos’è e come si ottiene? Ecco la guida del Baco, punto per punto.

Innanzitutto, il green pass è completamente gratuito e può essere richiesto attraverso diversi canali.

Tramite il sito dedicato del governo: dgc.gov.it. Tramite il sito del fascicolo sanitario regionale fascicolosanitario.gov.it, selezionando la Regione di residenza. Tramite l’app Immuni. Tramite l’app IO.

E’ necessario riportare il numero di tessera sanitaria e uno dei codici unici ricevuti per

avvenuta vaccinazione (sia prima dose, sia completa). avvenuta guarigione. esito negativo del tampone nelle ultime 48 ore.

I codici vengono inviati via sms o via mail dal ministero della Salute ai contatti forniti al momento della prestazione. Il formato cartaceo da medici e farmacisti.

Chi ha difficoltà con questo tipo di tecnologia può comunque contare su un canale fisico per richiedere il green pass. Occorre rivolgersi a uno tra medico di base, pediatra di libera scelta o farmacista. Riferendo il codice fiscale e i dati della tessera sanitaria, uno di questi professionisti potrà verificare i requisiti e scaricare la certificazione verde, che a questo punto si potrà stampare. Il pass, che sia digitale o cartaceo, è un QR code che può essere letto da chi è autorizzato alla verifica.

Quanto dura il green pass?

Come si diceva, il green pass si ottiene trovandosi in una delle tre condizioni: vaccinato, guarito, in possesso di test molecolare o antigenico negativo. Le tre categorie ricevono lo stesso certificato ma di durata differente: chi ha ricevuto la prima dose del vaccino avrà un pass valido da 15 giorni dopo l’iniezione al richiamo; per chi ha fatto anche il richiamo, da subito e per i successivi 9 mesi; per chi è guarito dal Covid, 6 mesi dal certificato di guarigione, per chi ha eseguito il test, 48 ore. Se ci si contagia (e alla scadenza) il pass viene revocato.

Il green pass europeo

Il green pass serve per poter riprendere a viaggiare. In Italia, sarà necessario disporne per raggiungere aree arancioni o rosse, se dovessero tornare. Non serve per raggiungere aree bianche o gialle. Si dovrà inoltre esibire il green pass per viaggiare tra i 27 Paesi membri della Ue, più Islanda, Norvegia, Liechtenstein e Svizzera.

Il green pass in Italia per eventi e matrimoni

Il green pass è inoltre pensato per partecipare a eventi sportivi, spettacoli, concerti, feste e matrimoni e per andare a ballare in discoteca (quando si potrà tornare farlo).

Il green pass in Italia per le visite nelle Rsa e per le fiere

Certificato verde obbligatorio anche per chi voglia far visita agli ospiti delle strutture sanitarie per anziani, le cosiddette Rsa. Ne parliamo in riferimento alla casa di riposo di Lugagnano sul prossimo numero del Baco che trovate in edicola da sabato 26 giugno. Si entra con il pass anche a fiere, convegni e congressi (che possono essere organizzati dal primo luglio).