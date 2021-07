Green Pass dal 6 agosto: Ecco tutte le regole punto per punto

Come annunciato ieri dal premier Draghi, in base al decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri il Green pass diventa operativo dal 6 agosto in tutta Italia.

Sono esentati solo gli esclusi dalla campagna vaccinale, ovvero gli under 12 per cui non esiste ancora un vaccino autorizzato, e chi non può vaccinarsi per motivi di salute sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal ministero della Salute.

Per avere il Green pass basterà una sola dose o il tampone negativo. È quanto si legge nel testo del decreto.

Il Green Pass sarà richiesto in zona bianca, gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività per cui è previsto siano consentiti. Anche se il Pass varrà dal 6 agosto, il decreto entrerà in vigore già dal 23 luglio per evitare che con i parametri attualmente in vigore alcune regioni passino in giallo, come sarebbe potuto accadere per il Veneto che quindi rimarrà bianco.

Ma vediamo le nuove regole punto per punto.

Bar e ristoranti

Il green pass dovrà essere esibito al bar e al ristorante per sedersi, se la consumazione avverrà all’interno del locale. Non servirà all’aperto né tantomeno al bancone.

Palestre, cinema, teatri e musei

Per andare in palestra, per entrare al cinema, a teatro o visitare una mostra o un museo servirà il Green Pass. Stessa cosa per piscine, centri termali, fiere, convegni, congressi, parchi tematici, parchi divertimento, sagre, sale gioco, sale scommesse e sale bingo, concorsi pubblici. Rimangono chiuse le discoteche anche in zona bianca.

Stadi e concerti

Negli stadi e ai concerti solo con green pass. In zona bianca la capienza per gli spettacoli dal vivo non può essere superiore al 30-50% di quella massima all’aperto e al 25-30% al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore a 5 mila all’aperto e a 2500 al chiuso. In zona gialla non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata e comunque non ci possono essere più di 2500 spettatori all’aperto e mille al chiuso. Per gli eventi sportivi in zona bianca la capienza resta la stessa degli spettacoli, mentre in zona gialla si riduce al 25% della capienza massima.

Treni, aerei, bus

Nel decreto legge non sono previste norme sull’uso del Green Pass per accedere ai mezzi di trasporto, né quelli di lunga percorrenza – come aerei, treni, navi – né quello pubblico locale come gli autobus, i tram e le metropolitane. Del tema trasporti si parlerà forse la prossima settimana e le restrizioni dovrebbero entrare in vigore da settembre.

Mini-quarantena per i vaccinati

La quarantena potrebbe essere ridotta per chi ha il Green pass ed entra in contatto con un positivo. La norma è in fase di scrittura.

Zona gialla

Il limite tra la zona bianca e la zona gialla è fissato dalla percentuale di occupazione dei posti letto disponibili che si aggiunge al criterio dell’incidenza che resta fissato in 50 casi ogni 100 mila abitanti. Una Regione passerà in zona gialla quando le terapie intensive supereranno il limite del 10% per le terapie intensive e del 15% per i reparti ordinari.

Zona arancione

Per passare in zona arancione le soglie sono state fissate al 20% di occupazione dei posti disponibili per le terapie intensive e al 30% per le aree mediche.

Zona rossa

Si entrerà in zona rossa quando le terapie intensive saranno piene più del 30% e i reparti ordinari più del 40%.