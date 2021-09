“Grazie per quello che siete stati con me”. Don Pietro Pasqualotto saluta la parrocchia di Lugagnano

Con la messa di sabato 25 settembre alle 18.30 il coparroco don Pietro Pasqualotto saluta la parrocchia di Lugagnano per iniziare la sua nuova missione come parroco a Illasi e Cellore.

Don Pietro era arrivato nel 2017 (nella foto sopra di Mario Pachera la sua messa di ingresso, il 16 settembre), in sostituzione di don Michele Zampieri, dopo aver trascorso quattro anni come curato a Pescantina.

Al suo posto a Lugagnano subentra come curato il giovanissimo don Elia Aldegheri, che affianca il parroco don Giovanni Ottaviani.

In questi anni, don Pietro ha saputo lasciare un segno importante nella comunità di Lugagnano. Ed è stato anche prezioso collaboratore del Baco, con la sua rubrica di approfondimento e riflessione “La rete di (don) Pietro” sul nostro periodico cartaceo.

Pubblichiamo qui il suo saluto alla comunità, testimonianza del percorso forte e profondo che il sacerdote ha compiuto a Lugagnano.

La gratitudine

La gratitudine è un sentimento che necessariamente parte dal cuore ma necessita, per equilibrio, anche di una dimensione razionale che trova nella nostra mente il luogo in cui viene elaborato un pensiero frutto di esperienze e di incontri. Il pensiero spesso elabora in bianco e nero ma è il cuore che sa dare colore. La gratitudine ha i colori di questo quadro (nell’immagine qui sotto, Marisa Milan, La gratitudine, 2017, NdR) che non presenta nessuna forma definita. Non vi sono rappresentate persone oppure oggetti ma semplicemente colori che si mescolano.

La gratitudine è così. In questo momento nel quale si apre per me un nuovo capitolo della vita, della storia vocazionale, del ministero si mescolano tanti colori. Sono le relazioni belle che ho intessuto perché anzitutto accolto in una comunità che mi ha permesso di sentirmi a casa fin dall’inizio. Sono i volti che ho incontrato, da chi aveva appena aperto gli occhi alla vita a chi li ha chiusi su questa terra per riaprirli eternamente. Sono le risate condivise quando è successo qualcosa di bello, di divertente, di scherzoso perché noi abbiamo il diritto/dovere di ridere senza irridere. Sono le lacrime raccolte o condivise con chi nel cuore ha un peso enorme e non chiede che gli venga tolto (magari fosse possibile) ma che lo si aiuti a portarlo, senza esprimere giudizi. Sono le strade di questo paese che, percorso in lungo e in largo più volte, mi ha permesso di raggiungere le case dove si consumano le storie di tante famiglie.

Sono i tanti giovani che hanno dimostrato, smentendo ancora una volta le voci maligne che li vedono “razza dannata”, capaci di sorprenderti perché carichi di entusiasmo, di iniziativa, di sguardi puliti e cuori generosi. Sono i tanti “lontani” che ho incontrati in questi quattro anni (che poi è tutto da verificare se siano davvero lontani), che con le loro domande, i loro dubbi, le loro polemiche mi hanno aiutato ad interrogarmi sul mio sacerdozio per evitare che potesse scadere in un mestiere più che in una missione.

E mi hanno ricordato le parole dell’apostolo Pietro negli Atti degli Apostoli “In verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenza di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque nazione appartenga”. (10, 34-35). Sono “quelli che vengono dalla grande tribolazione…” (cf Ap 7, 14) di questo Covid 19 che ci ha sorpresi alle spalle bloccando il mondo intero, togliendoci la gioia degli abbracci e degli incontri, che ha seminato paura, nervosismo, fame… ma non è riuscito ad eliminare in una comunità la voglia di rinascere, di ricominciare, di rialzarsi per riprendere a camminare.

Chissà, quanti “sono” mi verranno in mente dopo aver concluso queste righe. Non saranno scritti con l’inchiostro di una penna ma sono presenti nel cuore. La gratitudine è proprio così: senza una forma particolare ma ricca di colori che si mescolano per creare non confusione ma piuttosto armonia. Che dicono esplosione di vita. Sono grato a Dio per questo tratto di cammino in terra lugagnanese.

Sono grato ai lugagnanesi per avermi permesso di camminare in mezzo a loro e con loro. Sono grato per aver imparato molto dalla vita di questo territorio. Sono grato perché la tavolozza dei colori della mia vita non si è spenta ma, al contrario, si è arricchita di nuove sfumature. Sono grato e, nel contempo, chiedo perdono laddove ho mancato. Ecco la mia gratitudine. Nel cuore un po’ di tristezza e malinconia ma il carico che porto con me è ben più importante perché colorato della vita di questa comunità.

Grazie.

Don Pietro Pasqualotto