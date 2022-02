Grazie all’online, l’Università popolare oltrepassa i confini di Sona: iscritti anche dall’estero

Grazie all’online, l’Università popolare di Sona oltrepassa i confini territoriali e nazionali: ci sono infatti collegamenti dalla Sicilia, dall’Argentina e dal Brasile.

Un successo che conferma l’alto livello formativo dei corsi, ma anche la riuscita della formula a distanza, introdotta per rendere possibile la partecipazione a tutti gli interessati nonostante le limitazioni dovute all’emergenza pandemica.



Fra online e presenza, sono ben 41 i corsi attivati in questo anno accademico, con circa 350 partecipanti. E la recente chiusura delle iscrizioni per il secondo semestre ha ratificato il successo di consensi.

La rettrice Nora Cinquetti dichiara: “L’Università popolare continua la sua opera di educazione permanente degli adulti anche in questi anni di diffusione del Covid-19 e di restrizioni, con l’insostituibile coordinamento della dottoressa Canzan che per l’Ufficio cultura segue l’Università. Certamente, per molte persone, il venir meno dell’opportunità di incontrarsi in un contesto sociale conosciuto ha ridotto le motivazioni ma l’Università popolare di Sona ha saputo resistere, migrando numerosi corsi online senza però perdere umanità”.

Intanto si sta già pensando all’offerta formativa del prosiamo anno accademico: l’Ufficio cultura del Comune di Sona ha aperto a tutti la possibilità di presentare una personale proposta di corso, scrivendo un’ipotesi di argomenti da trattare a i.canzan@comune.sona.vr.it entro il prossimo 28 febbraio.