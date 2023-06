Grande sport, tanto divertimento e preziosa solidarietà al Memorial Flavio “Bomba” Bertagnoli ai Salvi

Si è tenuto nel lungo weekend del 2-3 giugno, l’ormai tradizionale evento tamburellistico di Corte Salvi Memorial Flavio “Bomba” Bertagnoli, giunto alla settima edizione. Una due giorni di festa e occasione di vedere e rivedere nuovi e vecchi amici che condividono l’amore e passione per questo sport.

L’evento principale è stata la sfida dei Master (giocatori veterani over 50) tra la rappresentativa della Lombardia e quella del Veneto. Nelle fila dei Lombardi era presente Mario Fanzaga, considerato uno dei migliori centrali (mezzovolo o cavaleto che dir si voglia) di sempre. Giocatore dotato di rapidità e tecnica sopraffina che ha incantato per anni gli sferisteri di tutta Italia.

Mario, a soli 19 anni, è stato l’acquisto più eclatante del Salvi degli anni d’oro nel lontano 1981. Il Salvi di quel tempo era il tempio del tamburello, una roccaforte inespugnabile dove era quasi impossibile uscirne da vincitori.

Mario ha vestito per due anni la maglia del Salvi assieme a Flavio Bertagnoli, al famosissimo Salvatore “Tore” Biasi, Walter Meante ed a Giorgio, Orfeo ed Armando Biasi.

Emozionate, per qualsiasi amante dello sport, vedere un campione che nonostante il peso degli anni sulle spalle, entra in campo e gioca con la grinta e la “cattiveria” di un ragazzino e colpisce quella pallina con tale tecnica che le mani partono da sole ad applaudire.

È un ottimo tamburello quello espresso dai Master e alla fine ha la meglio la rappresentativa Veneta, trainata da uno stellare Stefano Tommasi.

Come da tradizione, durante l’evento, è stato devoluto parte dell’incasso ad un’associazione benefica. Quest’anno si è scelta l’associazione Mile Onlus che ha l’obiettivo di contribuire, in modo concreto, allo sviluppo di progetti ed iniziative volte a migliorare le condizioni di vita dell’infanzia nelle zone più povere del mondo. Per saperne di più www.mileonlus.org.

A concludere la bella giornata il meraviglioso spettacolo di danza aerea delle giovanissime ragazze della Performance Education Dance School. Difficile se non impossibile descrive a parole le acrobazie i balli ed il canto di queste giovani star.

Un grazie a tutta la macchina organizzativa del “Torneo Bomba” che oltre ad aver fatto rinascere il tamburello ai Salvi riesce anno dopo anno ad emozionare vecchi e giovani appassionati a questo particolare sport. Un grazie particolare all’instancabile factotum Luciano Borriero che dirige l’orchestra organizzativa al meglio.