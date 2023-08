Grande affluenza alla Sagra di San Rocco a San Giorgio in Salici, merito dei tanti volontari

Come ormai lunghissima tradizione estiva, è tornata da domenica 13 a mercoledì 16 agosto la sagra a San Rocco, contrada di San Giorgio in Salici.

Il comitato organizzatore, che quest’anno ha festeggiato ben 45 anni di attività, si è dovuto impegnare molto più degli anni scorsi per preparare gli spazi della manifestazione a causa degli alberi sradicati dalla terribile bufera di lunedì 24 luglio scorso.

Le difficoltà non hanno però fatto scemare l’entusiasmo degli organizzatori, che come sempre sono stati felici di creare un’occasione per i residenti di rinsaldare i rapporti tra di loro e ai numerosi “emigrati” di ritrovare vecchi amici e conoscenti.

Durante le quattro serate sono state preparate le consuete ed apprezzate pietanze. Dal risotto con il tastasal, agli gnocchi con pomodoro e formaggio verde, dai garganelli al sugo di coniglio alla grigliata di carne, dalla carne salá al luccio con polenta. Il tutto annaffiato con birra e ottimo vino locale.

Grande l’affluenza a tutte quattro le serate, che si sono confermate un bellissimo appuntamento per ritrovare i valori veri del fare comunità. Il plauso va ai tantissimi volontari (nella foto sopra) che si sono impegnati per la perfetta riuscita della sagra.