Gran Concerto di Primavera: Sabato a Lugagnano musiche di Ennio Morricone

Sabato 11 maggio alle ore 21, presso la sala Carlo Acutis della frazione di Lugagnano, si terrà il “Gran Concerto di Primavera” della Rainbow Orchestra alla cui direzione ci sarà il Maestro Stefano de Berti.

La scaletta musicale prevede l’interpretazione di opere del noto compositore italiano Ennio Morricone, scomparso nel 2020, e di altri autori contemporanei. L’evento è aperto a tutti e l’ingresso prevede un contributo di partecipazione in forma libera e volontaria. Ricordiamo che la sala Acutis si trova in via Don Fracasso 16, a Lugagnano di Sona, proprio sopra la scuola dell’infanzia parrocchiale.