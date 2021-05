Gli universitari di Verona vivono (male) su zoom

Su come hanno vissuto l’ultimo anno gli studenti universitari c’è ben poco da dire. Caffè. Lezione su zoom. Pranzo. Conferenza su zoom. Studio in solitaria o su zoom con una compagna. Cena. Riunione dell’associazione studentesa su zoom.

Tra zona gialla, arancio o rossa non c’è differenza.

Il testo del Decreto Riaperture cita: “Università: nelle zone gialle e arancioni dal 26 aprile al 31 luglio le attività si svolgono prioritariamente in presenza. Nelle zone rosse si raccomanda di favorire in particolare la presenza degli studenti del primo anno.”

Fa quasi strano vedere che per una volta si sono ricordati dell’Università. Purtroppo però quel “si raccomanda” si traduce che a Verona il secondo e il terzo anno delle triennali, così come i dottorandi e i frequentanti un master, continueranno a non conoscere la modalità duale, la modalità di svolgimento degli esami continuerà a rimanere a discrezione dei professori e nel triennio preclinico di medicina stiamo facendo esercitazioni pratiche online.

Tutte le conferenze, i webinar, i corsi extracurricolari, le riunioni dei gruppi e delle associazioni studentesche rimangono una chiamata su zoom. Gli studenti continuano a non avere un luogo dove poter mangiare, forzandoli così a rimanere a casa e a non sfruttare le biblioteche come spazio studio.

Bisogna infatti sottolineare che per coloro che non abitano nei pressi dell’Università è un dispendio di tempo ed energie inutile andare a studiare in biblioteca quando poi dovrebbero tornare a casa per pranzare, per seguire la lezione e/o la conferenza online (in biblioteca non possono certo attivare il microfono per fare degli interventi) e per ripetere con una collega.

Per di più, durante quest’ultimo anno molti professori si sono rifiutati di accettare proposte di tesi sperimentali da parte degli studenti, forzandoli verso la scelta di una tesi compilativa, da poter scrivere comodamente a casa.

Bisogna ammettere che questa modalità d’azione ha permesso di gestire in maniera ottimale l’emergenza pandemica, evitando che il virus si diffondesse all’interno degli spazi universitari.

Ma l’università è molto di più dello stare davanti a un libro a studiare al fine di passare degli esami. Vivere l’università equivale a un costante confronto con colleghi e docenti, comporta uno spronarsi e incoraggiarsi a vicenda durante le pause caffè in vista delle difficoltà.

Girare per i corridoi ti permette di leggere volantini sulla qualsiasi, la conferenza scientifica, il corso di economia, il progetto di scambi organizzato dall’associazione X, l’incontro introduttivo del gruppo Y. Tutto questo ci è stato tolto.

Questo isolamento forzato, la mancanza della vita universitaria, sta facendo in modo che sempre più studenti si sentano demotivati, sia nei confronti dello studio che verso qualsiasi tipo di interazione sociale, e il burn-out diventa un pericolo sempre più concreto e vicino.