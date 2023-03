Gli Scout di Lugagnano raccolgono materiale e alimenti per i rifugiati della rotta balcanica

Il Clan Le Cime degli Scout di Lugagnano, composto da ragazzi tra i 17 e 21 anni, la prossima estate trascorrerà una settimana a Trieste per svolgere un campo di servizio.

Questa tipologia di attività consiste in un’esperienza durante la quale si collabora insieme ad una o più associazioni per aiutare una determinata realtà. Servizio infatti, nell’ottica scout, significa mettersi in gioco aiutando e prendendosi cura del prossimo.

Il campo di Clan del prossimo luglio consisterà nell’affiancare le organizzazioni che operano all’interno e all’esterno dei campi rifugiati governativi. Quest’esperienza di servizio rappresenta l’azione concreta di un percorso che ha preso vita a settembre dello scorso anno: durante i loro incontri i ragazzi stanno infatti affrontando il tema dell’immigrazione, una realtà che necessita di particolare supporto nel nostro territorio.

In particolare, la città di Trieste rappresenta il primo punto di arrivo in Italia per i rifugiati che percorrono la rotta dei Balcani, un percorso migratorio che inizia dalla Turchia e arriva principalmente in Austria e in Italia, attraversando Grecia, Macedonia, Serbia, Bosnia ed Erzegovina, Croazia e Slovenia.

Queste persone fuggono da guerre, persecuzioni, minacce, epidemie, carestia e sono in cerca di un luogo sicuro dove ricostruire una vita. Tuttavia, le condizioni dei campi e dei centri di accoglienza governativi mancano molto spesso di servizi e di beni di prima necessità, che aggravano la situazione di sovraffollamento già presente.

A questo proposito, il Gruppo Scout Lugagnano 1 ha deciso di sostenere il progetto “SolidariTIR”, che raccoglie e spedisce materiale utile al miglioramento delle condizioni di vita delle persone rifugiate e migranti.

Con un piccolo aiuto si può fare molto! Per chi volesse contribuire all’iniziativa, sarà presente un punto di raccolta anche a Lugagnano, sabato 18 e domenica 19 marzo nella sede scout, in via Baden Powell a Lugagnano, dalle 10 alle 19.

Di seguito il materiale oggetto di raccolta, che sarà di supporto per circa 500 famiglie: Zucchero, farina, latte UHT, olio di semi, succo di frutta, scatolame come tonno, sardine, pomodoro, mais e carne, fagioli in lattina preferibilmente rossi, omogeneizzati, pasta, riso, biscotti, biberon, pannolini, salviette umide, shampoo, balsamo, preservativi, spazzolini e dentifricio.

È importante che i prodotti non scadano prima del 30 giugno prossimo, affinché possano arrivare integri a destinazione.