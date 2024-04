Gli scout di Lugagnano hanno celebrato la giornata del pensiero (con tutti gli scout del mondo)

Il gruppo scout Lugagnano 1 si è ritrovato presso l’istituto San Zeno a Verona per celebrare il “World Thinking Day”, ovvero la giornata del pensiero.

La giornata del pensiero è una ricorrenza che accomuna tutti gli scout del mondo e cade in concomitanza con il compleanno del fondatore del movimento, Robert Baden-Powell e di sua moglie Olive.

La giornata è iniziata di buon mattino: tutti i ragazzi e i capi hanno iniziato le attività nel grande parco delle scuole salesiane, 155 persone hanno voluto condividere la gioia dei valori scout affrontando insieme la tematica proposta dall’associazione mondiale. Infatti, ogni anno viene offerto un tema importante su cui far riflettere i ragazzi: quest’anno su “Il nostro mondo, il nostro futuro rigoglioso”.

In queste grandi occasioni, la comunità capi si adopera a organizzare momenti in cui tutti i partecipanti, dai bambini di 8 anni al ragazzo di 19 anni, possano stare insieme, scambiarsi opinioni, cogliere l’essenza dell’idea proposta attraverso il metodo più caro ai giovani: il gioco.

Il fondatore degli scout Baden-Powell scriveva infatti che “tutto col gioco, ma niente per gioco”, perché i ragazzi scout, ma anche il capo formato, assaporano, apprendono e ricordano il concetto se passa attraverso l’esperienza felice di una attività condivisa con un amico.

Così tutti i partecipanti, dopo essere stati numerati, sono stati divisi in sottogruppi misti per iniziare il grande gioco! Le squadre formatesi erano i veri protagonisti della sfida lanciata: protettori dell’ambiente dovevano “rubare” quante più bottiglie lasciate abbandonate dai capi “inquinatori” e, una volta raccolto il bottino costruire con esse un oggetto significativo di materiale di recupero/riciclato.

Si sono susseguiti giochi di movimento, di azione, di riflessione e di espressione. Per restare fedeli al tema proposto sono state offerte delle mele per merenda. Al termine della mattinata ciascuna delle sei squadre ha lavorato alla realizzazione dello spettacolo finale: davanti a tutti, riuniti in un grande cerchio, le scenette e gli sketch a tema ambientale, pensati dai ragazzi, hanno preso vita e hanno colorato di risate i volti di tutti quanti. C’è stato anche un vincitore, la squadra dei “pezzati”.

Dopo le scenette, finalmente è stato condiviso il pranzo, un sole primaverile e un cielo ballerino scaldavano il libero trascorso spensieratamente e in armonia tra compagni di avventure, grandi e piccoli.

In questa giornata cara a tutto il mondo gli scout di Lugagnano hanno deciso di celebrare alcune promesse di nostri nuovi amici. La nostra Legge e la Promessa, ci rendono fratelli, ci sentiamo felici e appartenenti ad un disegno più grande e duraturo. Così, undici ragazzi entrati quest’anno nell’associazione, hanno recitato la Promessa davanti a tutto il gruppo e ai loro genitori; persino un adulto, Luigi, ha deciso di entrare a far parte della Comunità Capi di Lugagnano.

E’ stato indubbiamente il momento più solenne ed emozionante del giorno: il cuore era colmo di gioia e le lacrime scendevano copiose sul volto di chi, consapevole dell’impegno preso, aveva deciso di fare del proprio meglio per servire il prossimo.

A conclusione e compimento dell’evento si è svolta la santa messa, luogo d’eccellenza di incontro e di ascolto. La numerosa comunità capi, le voci dei giovani scout, hanno rinnovato il loro vincolo e hanno testimoniato a tutti i presenti che è possibile, sempre con l’aiuto di Dio, onorare il creato come diceva Baden-Powell: “Cercate di lasciare questo mondo un po’ migliore di quanto non l’avete trovato”.