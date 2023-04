Gli Scout di Lugagnano ed una raccolta di prodotti per i migranti delle rotta Balcanica. Solidarietà che diventa azione

Sabato 15 e domenica 16 aprile si tiene presso Casa di Alice a Lugagnano una raccolta di aiuti umanitari destinati ai migrati che, percorrendo la rotta balcanica, giungono in Grecia, nello specifico a Corinto.

La raccolta è stata organizzata dal Clan Le Cime del gruppo scout Lugagnano 1 (nella foto) in collaborazione con l’associazione Il Dono.

Nei giorni di sabato e domenica, appunto, sarà possibile donare prodotti alimentari a lunga conservazione come olio, farina e biscotti, e prodotti per l’igiene personale, ad esempio salviette e pannolini.

L’idea di questa raccolta nasce dai ragazzi del Clan che quest’anno hanno deciso di affrontare e conoscere più a fondo il tema dell’immigrazione. Lo scautismo vuole che ciò che si impara non rimanga solo su carta e, soprattutto, non arricchisca solo chi ha potuto trattare quell’argomento.

Ecco allora che i rover e le scolte (così si chiamano nell’ambiente scout i ragazzi tra i 17 e i 21 anni) del Lugagnano 1 hanno scelto come azione concreta, a coronamento del percorso affrontato durante l’anno, di recarsi per il campo estivo a Trieste. Lì collaboreranno con diverse associazioni che si occupano di aiutare i migranti, tra cui Linea d’Ombra ODV.

Quest’associazione si occupa di raccogliere fondi per sostenere chi per raggiungere l’Europa è costretto a percorrere la cosiddetta rotta balcanica, e nel suo viaggio passa per la città di Trieste, dove i loro volontari si occupano di fornire ai migranti abiti puliti e cure mediche.

Nel percorso affrontato in preparazione per il campo, il Clan ha incontrato anche una volontaria di un’altra associazione, One Bridge To Idomeni, altra realtà che aiuta chi percorre la rotta balcanica nella speranza di una vita migliore. La loro area di azione però è Corinto. Nella città greca, infatti, si trova un grande campo di accoglienza che ospita circa 800 persone, sostanzialmente in attesa di potersi spostare in un altro paese europeo. Per cui le attività che i volontari possono svolgere sono molto varie, dai servizi di trasporto per ragioni mediche ai corsi di lingua o di musica.

Dopo essersi informati e aver scoperto tutte queste realtà, i ragazzi hanno scelto di mettersi in gioco fin da ora per poter dare il loro contributo. Da qui la raccolta.

I volontari de Il Dono, che ormai da alcuni anni organizzano container da mandare nelle missioni, si sono subito messi a disposizione, felici di poter collaborare.

Per cui se anche voi volete entrare a far parte di questo meraviglioso domino di buone azioni, questo fine settimana approfittatene per fare un salto in via Kennedy a Lugagnano: troverete una serie di sorrisi, più e meno giovani, pronti ad accogliere voi e qualsiasi cosa abbiate voglia di donare.