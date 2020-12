Gli ecocentri di Sona, Lugagnano e Palazzolo chiudono dal 24 dicembre al 6 gennaio

Alla luce del nuovo decreto del Governo che ha istituito giorni rossi e arancioni nel periodo delle festività, con il conseguente restringimento delle possibilità di spostamento (qui spieghiamo tutto quello che si può fare e non fare), il Sindaco di Sona Mazzi ha firmato ieri un’ordinanza che prevede la chiusura degli ecocentri sul territorio.

I motivi di queste chiusure si trovano nell’ordinanza dove si spiega che il provvedimento si è reso necessario per “l’evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia” e per adempiere ai provvedimenti del Governo considerato che “hanno come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità”.

Pertanto, nei giorni 24-25-26-27-31 dicembre e 1-2-3-5-6 gennaio, viene disposta la chiusura al pubblico dei tre centri di raccolta rifiuti comunali situati a Sona, a Lugagnano e a Palazzolo. Nella foto Pachera l’ecocentro di Sona.

In quei giorni saranno consentiti esclusivamente lavori urgenti di manutenzione da parte delle ditte incaricate dal Comune, le operazioni di prelievo e di conferimento dei rifiuti da parte delle ditte incaricate del servizio di raccolta rifiuti e da parte di ditte operanti per conto del Comune nell’ambito dei servizi manutentivi del patrimonio comunale.