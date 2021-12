Gli auguri di Pro Loco Sona in un video che racconta le (tante) attività del 2021

Quando nell’ultimo incontro della Pro Loco Sona per porgere alla popolazione l’augurio di buone festività il direttivo (nella foto di Mario Pachera il presidente Mattia Pomini) ha deciso di proporre sui social un video che presentasse la sintesi delle iniziative del 2021 non si pensava che il risultato sarebbe durato più di 3 minuti.

Grazie ai vaccini, il 2021 sappiamo essere stato migliore del 2020 in termini di impatto della pandemia da Covid-19, ma sicuramente siamo tutti consapevoli di non essere tornati ai ritmi dei tempi precedenti. Eppure, dopo che è stata completata la raccolta delle immagini che fissavano i passaggi salienti di ogni iniziativa propria o per la quale si era collaborato, i volontari della Pro Loco si sono sorpresi nel contare ben 15 iniziative, che nell’ordine sono state:

Promozione del progetto 5×1000 con ben 15 realtà sociali del territorio

con ben 15 realtà sociali del territorio Partecipazione all’originale progetto di promozione del volontariato proposto dal CSV Verona dal titolo “Cercasi Umani”

Partecipazione alla raccolta fondi presso la Grande Mela per Telefono Azzurro

Collaborazione con l’amministrazione comunale di Sona nell’ organizzazione logistica dei matrimoni civili presso le sedi del Parco di Villa Trevisan-Calderari, della Sala Affreschi e della Sala consiliare

presso le sedi del Parco di Villa Trevisan-Calderari, della Sala Affreschi e della Sala consiliare Promozione dell’iniziativa di screening di contenimento del contagio da Covid-19 a costi agevolati per i giovani fino a 25 anni in collaborazione con la Farmacia S. Giorgio in Salici

a costi agevolati per i giovani fino a 25 anni in collaborazione con la Farmacia S. Giorgio in Salici Partecipazione alla distribuzione del periodico dell’amministrazione comunale nella frazione di Sona

nella frazione di Sona Organizzazione di escursioni in E-Bike sul territorio di Sona in collaborazione con associazione La Torre di Palazzolo, Azienda Agricola Venciu ed Alpini di Sona

in collaborazione con associazione La Torre di Palazzolo, Azienda Agricola Venciu ed Alpini di Sona Partecipazione all’ evento “Giochiamo insieme conoscendo gli alpini” di sabato 28 agosto promosso da Alpini Sona presso il campo da rugby di Sona

di sabato 28 agosto promosso da Alpini Sona presso il campo da rugby di Sona Organizzazione del soggiorno estivo per anziani presso la località balneare di Cattolica con il patrocinio dell’assessorato alle Politiche Sociali

presso la località balneare di Cattolica con il patrocinio dell’assessorato alle Politiche Sociali Organizzazione di gite culturali in Emilia Romagna ed in Veneto

in Emilia Romagna ed in Veneto Promozione della serata al Chiaro di Luna organizzata dall’associazione La Torre di Palazzolo

organizzata dall’associazione La Torre di Palazzolo Collaborazione all’ esposizione sul Beato Enrico organizzata presso la chiesa di S. Giustina di Palazzolo

organizzata presso la chiesa di S. Giustina di Palazzolo Collaborazione con l’amministrazione comunale di Sona all’ inaugurazione della sala Antonio Carcereri

Organizzazione della rassegna di teatro per famiglie Buonanotte Sognatori presso il teatro parrocchiale di Lugagnano con il sostegno dell’assessorato alla cultura del Comune di Sona, di Planetel Spa, di Lazzarini Pneusservice srl e dell’Avis di Lugagnano

presso il teatro parrocchiale di Lugagnano con il sostegno dell’assessorato alla cultura del Comune di Sona, di Planetel Spa, di Lazzarini Pneusservice srl e dell’Avis di Lugagnano Promozione del progetto “Let’s Start Again Together” di valorizzazione sul territorio di Sona del volontariato giovanile.

Tante iniziative, nelle loro diverse declinazioni, che sono il segno di una volontà di presenza e di animazione del territorio del comune di Sona e che, pur tra difficoltà e limitazioni, sono state portate a termine.

Qui sotto il video prodotto dalla Pro Loco che racconta un anno di attività.