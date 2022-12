Gli auguri di buon Natale e felice anno nuovo dalla Consulta Lugagnano

Un ritrovo natalizio per la consulta di Lugagnano (nella foto in alto), che oggi si è riunita in circostanze meno istituzionali e più conviviali.

Con l’occasione la Consulta di Lugagnano augura a tutta la cittadinanza un buon Natale e felice anno nuovo, auspicando che “la frazione possa con l’aiuto di tutti intraprendere in pieno un percorso che la porti ad essere un fiore all’occhiello del territorio“.

Le consulte sono un organismo di cittadinanza attiva, non politico, ma civico, avente lo scopo di avvicinare la comunità locale all’amministrazione di Sona con una funzione consultiva e propositiva.

