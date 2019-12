Gli auguri di Babbo Natale da via Divisione Acqui a Lugagnano

Arrivano dai residenti di Via Divisione Acqui a Lugagnano gli auguri di un sereno Natale per tutta la redazione e per tutti i lettori del Baco.

Una comunità sempre in festa quella dell’Acqui Park che, domenica 22 dicembre, tra cioccolata calda e pandoro, bruschette e vin brulè, ha accolto numerose famiglie per scambiarsi festosi auguri. Ha fatto persino arrivare Babbo Natale sulla sua slitta, carica di caramelle, per allietare i più piccini presenti al parco.

In queste meravigliose iniziative si fa sentire forte e sempre più vicino il vero spirito natalizio.