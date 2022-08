Gli arbitri scambiano Lugagnano di Sona con Lugagnano Val D’Arda: Amichevole tra Piacenza ed Albinoleffe posticipata

“Vai a fidarti dei navigatori!”. Questo deve essere stato il primo pensiero della terna arbitrale che ieri si è presentata presso il campo sportivo di Lugagnano per il mach tra Piacenza e Albinoleffe… trovandolo chiuso e deserto.

Il mach amichevole era infatti in programma proprio a Lugagnano, ma non nella frazione di Sona bensì a Lugagnano Val D’Arda in provincia di Piacenza.

Ma cosa è successo? I fischietti designati per orchestrare il match, una volta partiti nel primissimo pomeriggio di sabato dalla loro sede di Bergamo, invece di dirigersi verso il piacentino hanno imboccato l’autostrada per raggiungere Lugagnano di Sona.

L’amichevole in programma alle 17.30 è Lugagnano Val D’Arda è stata quindi necessariamente posticipata di mezz’ora per permettere ai tre arbitri, accortisi dell’errore, di fare veloce dietrofront per poi raggiungere la Val d’Arda.

Per la cronaca, il Piacenza ha poi vinto l’amichevole con il punteggio di 1-0.