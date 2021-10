Gli anziani di Sona in un soggiorno settembrino a Cattolica. Una bella iniziativa dalla Pro Loco

I soggiorni estivi al mare dedicati agli anziani del nostro Comune rappresentano una bella, tradizionale e consolidata iniziativa del nostro territorio, sospesa solo nel 2020 a causa dell’emergenza sanitaria del Coronavirus.

Alla luce, tuttavia, delle molteplici richieste di molti nostri concittadini, l’Associazione Turistica Pro Loco Sona quest’estate ha organizzato il soggiorno settembrino a Cattolica per gli anziani, in collaborazione con il Comune, che ha sostenuto le spese di viaggio.

Nonostante i noti limiti normativi e di sicurezza e una riduzione del numero dei partecipanti a 36 persone soprattutto per il trasporto in pullman, le giornate dal 29 agosto all’11 settembre, soleggiate e gradevoli per la temperatura, sono state assai apprezzate dai partecipanti.

“Non sono mancati momenti di svago, attività motorie, relax, giochi a bocce e briscola con la partecipazione di tutti i soggiornanti – racconta Meri Pinotti, consigliere della Pro loco e promotrice dell’evento –. Abbiamo valorizzato anche i momenti culturali, come la gita col tipico trenino da Cattolica a Gradara: una mattinata di cultura per conoscere luoghi e prodotti locali con tantissime foto scattate e per riprendere momenti piacevoli tra amici”.

Non è mancata, infine, la visita del neo presidente della Pro Loco Mattia Pomini e dell’assessore al sociale Monia Cimichella.