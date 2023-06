Gli alunni delle medie di Sona rappresentano “La favola dei saltimbanchi”, diventandone i veri protagonisti

Venerdì 9 giugno alle ore 20.30 presso il teatro parrocchiale di Sona gli allievi delle classi seconde del laboratorio di teatro della scuola secondaria di primo grado presentano La favola dei saltimbanchi di Michael Ende, autore anche de La storia infinita e Momo.

L’opera è stata ideata e curata dalla professoressa Giulia Gurzoni in collaborazione con il professor Fabrizio Olioso per la parte musicale e la professoressa Laura Boldrin per il design scenico.

La vicenda rappresentata racconta la storia di una compagnia di circo sull’orlo del fallimento che deve affrontare il dilemma morale di “vendersi” a una grossa azienda per risollevarsi, o di restare fedeli alla propria anima ma rimanere nella miseria.

Si tratta di un’opera che si inserisce in un progetto teatrale di più ampio respiro denominato Il laboratorio dell’attore, il cui obiettivo è quello di rendere omaggio ai grandi registi e figure fondamentali del teatro del Novecento, volgendo lo sguardo verso l’arte del teatro visto come un laboratorio.

Scopo del progetto è di valorizzare quelle risorse che i ragazzi in aula a volte non riescono ad esprimere. Il teatro, il palcoscenico e le dinamiche di una sceneggiatura permettono infatti di dare risalto ai talenti nascosti e a volte insospettati.

Come diceva Jerzy Grotowski “È l’incontro, l’andare uno incontro all’altro, deporre le armi, non avere paura gli uni degli altri, in nulla. Ecco cosa vorrei che fosse il teatro laboratorio”.