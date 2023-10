Gli Alpini di Sona a sostegno della ricerca per sconfiggere la fibrosi cistica

Bellissima ed importante iniziativa quella portata avanti lo scorso fine settimana dal Gruppo Alpini di Sona. Sabato 14 e domenica 15 ottobre le Penne Nere del capoluogo di Sona, infatti, al termine delle sante messe hanno venduto in piazza dei bellissimi vasi di ciclamini.

Il ricavato viene destinato alla XX campagna di finanziamento delle fondamentali attività di ricerca per sconfiggere la fibrosi cistica, che quest’anno porta come slogan #iorespiroiodono.

La fibrosi cistica è infatti una malattia che altera le secrezioni di molti organi, in particolare di bronchi e polmoni, contribuendo al loro deterioramento e provocando gravi difficoltà respiratorie. Per questo, chi nasce con la fibrosi cistica dà valore a ogni respiro.

Quello di sabato e domenica è stato un servizio prezioso, che testimonia per l’ennesima volta quanto il Gruppo Alpini di Sona sia sempre attento e pronto a rendersi utile per ogni iniziativa di solidarietà e volontariato: un impegno che non si ferma.