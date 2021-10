Gli alpini di Lugagnano “Cercano Umani” per le attività culturali della baita. Qualcuno risponde?

Cercasi volontari, cercasi umani! È il titolo di un interessante progetto promosso dal CSV Centro per il Volontariato della provincia di Verona, di cui abbiamo già parlato, che ha lo scopo di far incontrare l’esigenza di arruolare volontari delle organizzazioni no-profit con la diponibilità a fare volontariato dei cittadini.

Questo progetto, nella sua prima edizione di aprile-maggio di quest’anno, è stato supportato da una massiccia campagna mediatica preventiva che ha visto comparire, in luoghi pubblici di affissione sia in città che nella provincia, i cartelloni di Cercasi Umani. Ora ecco arrivare una nuova edizione autunnale.

“Anche gli Alpini di Lugagnano hanno voluto cogliere l’opportunità di una nuova edizione di Cercasi Umani – ci spiega il Capogruppo Fausto Mazzi –. Il nostro reclutamento di volontari avviene proprio in questo modo: da un passaggio occasionale in baita si stabilisce un contatto umano. Da li poi, nel progredire della relazione, si capisce che quella persona ha delle caratteristiche che possono fare al caso nostro per le necessità della nostra struttura”.

Ora, queste esigenze, gli Alpini le mettono in mostra anche pubblicamente sul web tramite Cercasi Umani.

Quali volontari cercano le penne nere? “Premetto che la buona volontà è sempre bene accetta in baita – precisa Mazzi –, ma abbiamo centrato un po’ di più il focus sulle esigenze nel Museo della Baita, un’emanazione storico-culturale del gruppo”. Il museo (nella foto di Mario Pachera) è una realtà di cui abbiamo parlato approfonditamente nell’ultima edizione del Baco da Seta cartaceo uscito alla fine di settembre.

“Gli Alpini credono moltissimo nel museo e nella sua valenza storico culturale – prosegue Mazzi –. È una realtà che vogliamo far crescere sia nei contenuti sia nell’offerta ad una potenziale utenza costituita da scolaresche, appassionati di storia, associazioni culturali, turisti”. Oltre che nello spazio fisico, aggiungiamo noi. In corso di valutazione il possibile ampliamento dello spazio attuale con un’opera che dovrebbe vedere protagonisti gli Alpini con il Comune di Sona, proprietario del terreno su cui risiede la baita. “Ci stiamo incontrando – precisa Mazzi – e le possibili soluzioni sono già al vaglio dei tecnici”.

Ma quali Umani cercano gli Alpini? “Cerchiamo volontari che aiutino la crescita ed il mantenimento del museo – continua il Capogruppo –. Abbiamo bisogno di persone che supportino le attività di gestione ordinaria quali le visite guidate e la catalogazione e archiviazione dei reperti. Siamo consci poi di dover dare una vetrina all’immenso patrimonio del museo presentandolo al pubblico. Creando così l’interesse e la curiosità per una successiva visita allo stesso. Per fare questo cercheremo di sfruttare le immense disponibilità di visibilità garantite da internet e dalla sua rete infinita di contatti e relazioni. Dobbiamo esporre virtualmente il museo su un sito web – conclude Mazzi – e per questo cerchiamo dei volontari che abbiano competenza nella realizzazione di siti e che costruiscano, assieme a noi, il nostro museo virtuale”.

L’offerta di volontariato delle penne nere di Lugagnano è ben specificata nelle due schede sul sito Cercasi Umani: quella per la ricerca di persone che supportino le visite guidate e la catalogazione e archiviazione dei reperti e quella per la ricerca di persone che supportino la realizzazione e manutenzione del nuovo sito web del museo.

Quando vi capiterà di vedere in giro cartelloni pubblicitari di Cercasi Umani sappiate che gli Alpini di Lugagnano stanno forse cercando proprio voi.

Riprendo un’importante citazione del sito tematico che dice: “Parti da te stesso, datti una chance: il volontariato te la dà. Puoi avere più di ciò che dai. Lo fai per te, ma diventa anche un cambiamento per la collettività: favorirai il miglioramento di ciò che è attorno a te”. Direi un’ottima sintesi che raggruppa in concetti fondamentali: dare vita ad azioni che partono da dentro di se, concedersi delle opportunità di apertura alla relazione e ai bisogni della comunità, avere la consapevolezza che si fa qualcosa per se e per il proprio stare meglio ma nello stesso tempo si dona e si generano cambiamenti positivi nel mondo in cui si vive.