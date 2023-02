Gli adolescenti di Lugagnano incontrano Il Baco per parlare del valore del volontariato

Gli adolescenti di Lugagnano, classe 2004, che si incontrano ogni lunedì sera al centro parrocchiale, quest’anno lavorano sul tema del volontariato. Con i loro animatori hanno individuato le associazioni del terzo settore più conosciute sia a livello nazionale che locale. Tra queste è stato individuato anche Il Baco da Seta.

Secondo step è stato quello di stabilire una serie di domande da porre ai volontari delle associazioni, trovare il contatto e cimentarsi in un’intervista. Ecco che in un tranquillo mercoledì sera mi ritrovo al tavolo con due giovani diciottenni per rispondere alle loro domande.

Ci scaldiamo con i primi interrogativi prevedibili: “Di cosa si occupa Il Baco?”, “Da quanto tempo sono una volontaria e qual è il mio ruolo?”, “Quanto tempo ci dedico?”, e poi le domande serie, a cui ho saputo rispondere senza indugio ma che mi hanno portato a una riflessione che voglio condividere con i lettori. “Credo che il lavoro dei volontari dovrebbe essere retribuito?” e “Perché è importante fare volontariato?”.

Ecco sì, il lavoro del volontario è fatto con il cuore e con passione tanto da meritare una retribuzione. Ma da chi? Se il volontario si adopera a titolo gratuito per fare del bene chi dovrebbe essere considerato il suo datore di lavoro? Uno stipendio per l’impegno profuso denaturalizzerebbe l’attività del volontariato. Il volontario non cerca riconoscimenti. Il volontario vuole solo fare del bene e mettersi a disposizione della società, dei più bisognosi, della comunità locale, degli amici, delle famiglie.

Al volontario basta l’arricchimento personale e il sorriso di chi apprezza il suo impegno. Da volontaria, non solo del Baco, mi sento di suggerire, a chi di volontariato non ne fa o a chi dal volontariato riceve e basta, di evitare il giudizio sterile. Il servizio di un volontario può non essere perfetto proprio perché non si paga per riceverlo, il volontario non è un professionista da cui posso pretendere un determinato servizio. Invece di lamentarsi si può dare un consiglio costruttivo e magari, se si può, rendersi disponibili a propria volta.

Da qui arriviamo al secondo punto: perché è importante fare volontariato? Perché è un arricchimento personale. Se penso alla mia attività con il Comitato Genitori, al Piedibus, a Che Scatole!, al Noi e all’AC e, ovviamente, con Il Baco è innegabile il patrimonio umano che ho accumulato. Di certo c’è stato anche qualche momento di sconforto, qualche arrabbiatura, delle piccole delusioni ma non importa. Non hanno minimamente intaccato il valore dell’essere utili, dell’essere socialmente attivi e dell’essere parte di qualcosa. Questo è il messaggio che vorrei aver lasciato agli adolescenti e a voi lettori.

C’è poi un’altra questione affrontata con i ragazzi e che entra nello specifico dell’attività del Baco. Mi è stato chiesto cosa ne cambierei. Ho subito pensato a una redazione fisica come per le testate giornalistiche tradizionali. Così da fare informazione capillare ma se ci penso bene non è quello che già facciamo? Non siamo già sempre sul pezzo? Attivi e partecipativi nella comunità? Uniti e determinati allo stesso scopo? Gli uffici di una redazione richiedono costi di locazione, una segreteria stipendiata, e noi “bachini” smetteremmo di essere quello che siamo, volontari uniti dalla stessa passione.

Concludo ringraziando gli Ado 2004 per avermi scelta. E’ stato un piacere parlare con voi e spero di avervi lasciato un piccolo seme, che cresca con voi e che non vi faccia mai dimenticare che essere attivi fa sentire vivi.