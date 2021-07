Gli 80 anni di Francesco Filippi e la storia di valori e professionalità della Filippi Assiservice di Bussolengo

Redazionale

La Filippi Assiservice Srl di Bussolengo, prezioso partner del Baco, ha festeggiato un evento molto importante: lo scorso 6 Luglio il fondatore Dott. Francesco Filippi ha compiuto 80 anni. L’occasione è preziosa ed importante per celebrare un’avventura professionale quanto mai solida, riconosciuta ed apprezzata nel mondo assicurativo. Lo stile della relazione con il cliente, abbinato ad una offerta assicurativa ampia e strutturata frutto di accordi di plurimandato con importanti compagnie nazionali, fanno della Filippi una Agenzia di riferimento nel nostro territorio.

“Sono molto soddisfatto di questo traguardo e lo sono perché ho raggiunto gli obiettivi professionali ed umani che mi ero posto nella vita – ci racconta con un filo di emozione il Dott. Filippi –. I miei obiettivi sono sempre stati la famiglia, i rapporti di amicizia sani e duraturi ed il lavoro. La vita mi ha portato a mixare, con grande soddisfazione personale, tutti questi obiettivi e realizzarli. La vita mi ha dato tanto e le sono grato”.

“Dal punto di vista professionale ho sempre cercato di crescere investendo su me stesso e sulla qualità dei rapporti interpersonali mantenendo la barra a dritta su alcuni capisaldi – prosegue Francesco –. Primo fra tutti non avere connessioni stringenti con la politica. Ho fatto precise scelte in questo senso: ho rinunciato a opportunità del momento che erano però troppo legate alla necessità di schierarsi politicamente. Ho perso forse opportunità di business ma la coerenza con i miei valori era ed è sopra a tutto. Ho privilegiato quindi prestare il mio servizio di consulente a imprenditori e alle loro aziende. I rapporti sono più diretti, schietti, scevri da interessi di parte. In questo contesto – precisa Francesco – si creano le condizioni ideali creare relazioni proficue basate su un interesse condiviso. La fiducia trova piede, la quadra su quello che c’è da fare si trova sempre, i rapporti sono duraturi nel tempo, si instaurano anche importanti amicizie basate su mutuo e reciproco rispetto. Ho dei clienti-amici con i quali la relazione dura da 60 anni”.

La carriera del Dott. Filippi inizia nel 1961 quando entra in INA Assitalia, l’Istituto Nazionale delle Assicurazioni costituito come ente pubblico nel 1912. Lì ha proseguito i suoi trascorsi lavorativi fino alla laurea conseguita e nel 1965 ha frequentato dei corsi di istruzione professionale in sede centrale INA a Roma.

A quei tempi la laurea e la specializzazione in ambito costituivano indubbiamente un fattore distintivo. Da lì in poi è iniziata la sua avventura come consulente assicurativo con un prestigioso e lungo incarico in una importante compagnia dal 1970 fino al 2000.

“Quando i miei figli Andrea Sara e Giulia manifestarono l’intenzione di lavorare con me – ricorda Francesco – feci una scelta molto coraggiosa e controcorrente: rinunciai al vantaggioso monomandato con la compagnia con cui lavoravo e decisi di passare al plurimandato con diverse compagnie nazionali. La mia era una scommessa e mi prefigurai allora uno scenario che è esattamente quello che abbiamo vissuto in questi anni e che viviamo tutt’ora”.

“La plurimandatarietà – precisa Francesco – apre la strada alla possibilità di offrire ai nostri clienti opportunità di forme assicurative ampie e flessibili, basate su uno scenario aperto per trovare la soluzione migliore rispetto all’esigenza”.

Dal 2000 in poi quindi i Filippi iniziano la loro attività nella consulenza assicurativa con la Filippi Assiservice Srl guidata da Sara e Giulia e la Filippi Broker Srl guidata da Andrea.

Alcuni significativi pilastri hanno caratterizzato la carriera professionale del Dott. Filippi. “Innanzitutto la preparazione precisa e continua sull’argomento assicurazioni – precisa Francesco –. Devi conoscere bene la materia che tratti. Il tutto portato avanti con i crismi assoluti della correttezza nei rapporti. Il pensiero che mi ha guidato è sempre stato: il servizio che erogo al mio cliente è la cosa più importante a cui devo tendere”.

Il Dott. Filippi ha gradualmente passato, nel corso degli anni, la gestione ai figli. Rimane legato e collegato alle aziende da lui fondate ma lascia, giustamente, che ad operare siano coloro che ne hanno raccolto l’eredità. Lui c’è sempre per un consiglio, per una telefonata tattica, per un parere. Ma con molta discrezione e se necessario.

La sua presenza però, anche se meno frequente di un tempo, ha l’effetto di ricordare sempre che fare azienda è un insieme di molti fattori e non solo quello del raggiungimento di un obiettivo economico e finanziario. I valori umani, abbinati a quelli professionali, sono la base per costruire progetti imprenditoriali di lungo corso.

Valori che la Filippi Assiservice Srl perpetua nello stile del servizio offerto ai propri clienti. Per maggiori informazioni o richieste di contatto consigliamo di visitare il sito www.filippiassiservice.it.

Nella foto di Mario Pachera lo staff al completo dello studio Filippi. Al centro Francesco Filippi e dietro lui alla sinistra le figlie Giulia e Sara