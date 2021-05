Giudice Rosario Livatino: Nel 1994 il film, nel 2012 il francobollo, nel 2021 la beatificazione

Il 9 maggio 2021 è stata una giornata destinata ad entrare nella storia: Rosario Livatino è il primo magistrato italiano a essere venerato martire e proclamato beato dalla chiesa cattolica.

Il 9 maggio 1993 ad Agrigento San Giovanni Paolo II, dopo un commosso incontro con la famiglia del giudice, pronuncia una famosa “invettiva” contro la mafia. Inizia inoltre la raccolta di testimonianze per la causa di beatificazione, conclusasi positivamente lo scorso dicembre per volere di Papa Francesco. Non si tratta quindi di una data casuale.

Il Protagonista

Rosario Angelo Livatino nasce a Canicattì nel 1952. Si laurea in giurisprudenza nel 1975, e a neanche trent’anni è già sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento. Alla giovanissima età in cui intraprende il suo impegno sono dovuti gli affettuosi appellativi di “piccolo giudice” e di “giudice ragazzino”. Una carriera costellata di successi in un ambito quantomai pericoloso: tra i tanti incarichi delicati, lungo tutti gli anni ’80 si occupa di quella che esploderà poi come “Tangentopoli siciliana”, ed è tra i primi a usare lo strumento di confisca dei beni ai mafiosi.

Gira senza scorta, perché non vuole che altri rischino a causa sua. Viene freddato a colpi di pistola il 21 settembre 1990, a neanche quarant’anni, dodici dei quali trascorsi in servizio, per mano di sicari assoldati dalla “Stidda”, organizzazione mafiosa in contrasto con Cosa Nostra. Il processo a mandanti ed esecutori raggiunge il grado definitivo solo negli anni duemila, e viene confermato l’ergastolo a buona parte di loro.

Una figura di grande spicco umano e spirituale: in diverse occasioni pubbliche sul tema della giustizia e sul ruolo del giudice, Livatino invita la magistratura a orientarsi verso l’applicazione dei principi etici e l’abbandono dei condizionamenti, verso l’inclinazione al dialogo e lo spogliarsi delle iniquità, sprona i colleghi a sforzarsi di capire anche dopo aver condannato.

Un uomo di radicata fede in Dio, capace di coniugare rettitudine e carità nelle scelte che il dovere gli impone. Una dirittura morale, la sua, considerata irreprensibile da chi lo ha stimato, da chi lo ha ucciso, da chi ha infine deciso che un sacrificio tale non potesse passare inosservato e dovesse anzi essere ricompensato con uno dei più importanti riconoscimenti della Santa Sede.

Nell’immaginario collettivo: Il film e il francobollo

Nel 1994 Alessandro Di Robilant gira il film “Il giudice ragazzino”, liberamente ispirato a Livatino. L’interpretazione vale a Giulio Scarpati il prestigioso David di Donatello come miglior attore protagonista di quell’anno. Il film è al momento disponibile gratuitamente sulla piattaforma RaiPlay.

Nel 2012, il Ministero dello Sviluppo Economico, insieme a Poste Italiane, dedica una emissione per la serie tematica “Le Istituzioni” alla DIA Direzione Investigativa Antimafia, nel ventennale della sua fondazione.

Sul dentello campeggiano il logo e tre dei protagonisti: Giovanni Falcone e Paolo Borsellino ai lati, Rosario Livatino al centro.

Si tratta del tributo anche filatelico all’opera di uomini prima e professionisti poi che lavorarono alacremente, fino a dare la vita, per combattere la diffusione della mafia nel nostro Paese, nei confronti dei quali ciascuno di noi ha un debito inestinguibile.