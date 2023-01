Gita al Palaghiaccio di Bosco Chiesanuova per ragazzi delle superiori di Sona e Sommacampagna

Gli assessorati alle politiche giovanili in collaborazione con i Servizi Educativi Territoriali di Sona e Sommacampagna organizzano sabato 28 gennaio una gita al palaghiaccio di Bosco Chiesanuova rivolta ai ragazzi delle superiori.

La partenza è prevista alle ore 14,45 per chi parte da Sommacampagna, presso gli impianti sportivi di via Bassa, e alle 15 per chi parte da Lugagnano, presso la Casa di Alice in via Kennedy 15. Il rientro è previsto per le 20-20,15.

Il costo di partecipazione è di 10 euro e comprende il trasporto, l’ingresso al palaghiaccio e il noleggio pattini. Per iscriversi è sufficiente inserire i propri dati in questo form.

Possono partecipare tutti i ragazzi residenti nei Comuni di Sona e Sommacampagna, dai 14 ai 19 anni.