Giovedì Open Day dello Spazio Famiglia “Non solo Nido” di Lugagnano

L’assessorato alle politiche sociali del Comune di Sona, in collaborazione con la cooperativa sociale “L’Infanzia”, invita i neo-genitori della comunità all’Open Day dello spazio famiglia “Non solo nido” presso l’asilo nido “Arcobaleno” situato in via Carducci a Lugagnano.

L’appuntamento è fissato per giovedì 26 ottobre dalle 16.30 alle 18. Un’occasione unica per immergersi nell’ambiente accogliente dell’asilo, conoscere da vicino l’educatrice ed esplorare gli spazi dedicati ai più piccoli, quelli destinati a bambini e bambine di età compresa tra 1 e 3 anni, accompagnati da un genitore o da un adulto di riferimento.

Lo spazio famiglia “Non solo nido” sarà aperto ogni giovedì, dal 2 novembre 2023 al 30 maggio 2024, dalle 16.30 alle 18.00, alla presenza di un’educatrice. La partecipazione a questo progetto educativo prevede una quota di iscrizione di 25 euro e una quota mensile di 12 euro.

Per informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Educativo del Comune di Sona allo 0456080155, mentre per le iscrizioni alla Cooperativa “L’Infanzia” allo 045 8680574 e alla mail cooprogetti@linfanzia.it.