Giovedì Forza Italia con Flavio Tosi a Sona per le elezioni europee

Siamo nel vivo della campagna elettorale per le prossime (e ormai imminenti) elezioni europee, e non potevano mancare sul nostro territorio gli incontri con i candidati. Nel Comune di Sona il primo partito, ad oggi, a presentarsi agli elettori è Forza Italia con il candidato Flavio Tosi.

L’appuntamento è per giovedì 30 maggio alle ore 20 presso l’agriturismo El Bacan, in Via Verona, 11 nella frazione di Palazzolo. Durante la serata interverranno, inoltre, il consigliere Regionale Alberto Bozza, l’assessore del Comune di Sona Maurizio Moletta e il presidente del consiglio comunale Edgardo Pesce, di recente passato al partito fondato da Silvio Berlusconi. L’evento si concluderà con un momento conviviale.