Giovedì al via il corso del SOS Sona per soccorritori volontari di ambulanza

Giovedì 15 settembre alle ore 20.45 presso la baita Alpini di Palazzolo, il SOS Sona presenta il nuovo corso di reclutamento per soccorritori volontari di ambulanza.

È una presentazione rivolta a cittadini che hanno la curiosità di saperne di più sul volontariato in ambulanza trovando così delle risposte alle domande che a volte ci si pone: posso spendermi per essere di aiuto a qualcuno? Posso mettere a disposizione il mio tempo, le mie competenze, le mie attitudini, le mie esperienze?

Abbiamo aperto una finestra sul mondo del volontariato e le sue sfaccettature in un articolo di qualche settimana fa. Operare in ambulanza è un tipo di volontariato tecnico e molto proattivo. Chi veste una divisa e sale su una ambulanza è, a tutti gli effetti, un incaricato di pubblico servizio. Gli enti pubblici in alcuni casi affidano l’esecuzione di un servizio pubblico ad una entità di diritto privato, perché internamente l’ente non ha le risorse per organizzarlo ed erogarlo. Viene stabilità quindi una convenzione di servizio, che di solito ha una durata pluriennale, attraverso la quale, ULSS9 nel nostro caso, affida a SOS Sona il servizio di allestimento e mantenimento di una ambulanza per il soccorso sanitario.

Sono servizi regolati da normative di diritto pubblico, normative sanitarie regionali, protocolli operativi a molto altro. Tutto ciò per dire cosa: il soccorso in ambulanza sul territorio, è un servizio semi professionale. Professionale perché è regolato da normative e prese di responsabilità, semiprofessionale perché in parte erogato attraverso l’impiego di volontari opportunamente formati.

I volontari di SOS Sona che salgono sulle ambulanze sono quindi a tutti gli effetti, per il tramite dell’Associazione di cui fanno parte e su mandato di ULSS9, degli incaricati di Pubblico Servizio.

Ma veniamo al corso di preparazione al volontariato di ambulanza. Si tratta principalmente un’opportunità per acquisire competenze ed esperienze utili nella vita di tutti i giorni: a casa, al lavoro, nei luoghi di vacanza e di aggregazione, nei luoghi dove si pratica sport, per strada, ecc, ecc. Si imparano tecniche e concetti di primo soccorso che possono risultare fondamentali nelle situazioni di difficoltà che si incontrano: il malore di una persona, un incidente domestico, uno svenimento, un arresto cardiaco, un possibile soffocamento da corpo estraneo, una ferita e molto altro. Tanti sono gli imprevisti in cui si può incappare.

Promuovere la cultura del primo soccorso sul territorio è uno dei fini statutari di SOS. Alla fine del corso una persona potrà decidere se intraprendere il successivo percorso di servizio in ambulanza o ritenersi soddisfatta di quanto appreso ai fini di cultura personale. Indipendentemente dalla scelta che farà sarà comunque un percorso che rappresenta una crescita.

L’invito che l’associazione estende quindi a tutti i cittadini è “vieni alla presentazione del corso, fallo in maniera scevra da qualsiasi aspettativa ma animata/o da sana curiosità. Cercheremo di spiegarti al meglio in cosa consiste per farti cogliere le opportunità che ti può regalare. Si cresce in consapevolezza, si cresce in altruismo, si cresce nella qualità del modo di pensare e di vivere la vita di tutti i giorni”.

