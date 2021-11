Martedì 23 novembre sul sito del Baco la diretta del Consiglio comunale di Sona. Il Comune acquisisce la Casa di Alice a Lugagnano

Dalle 19 di martedì 23 novembre potete seguire direttamente sul sito de Il Baco da Seta la diretta della seduta del Consiglio comunale di Sona. E’ consentito l’accesso dei cittadini in presenza in sala consigliare per poter seguire la seduta, con obbligo di mascherina e distanziamento.

Questi gli argomenti all’ordine del giorno della seduta:

Comunicazioni del Sindaco, dei Consiglieri comunali e degli Assessori ai sensi dell’art. 32 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale; Approvazione verbali sedute precedenti del 29.09.2021 e del 14.10.2021; Nomina componenti della Consulta delle frazioni; Commissione mista sull’agricoltura: integrazione componenti; Variazione al bilancio di previsione 2021-2023 e utilizzo quota parte avanzo di amministrazione 2020; Approvazione modifica al Programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 ed elenco annuale 2021; Acquisizione al patrimonio comunale di mappale su cui insiste un impianto di sollevamento fognario a servizio pubblico in loc. Palazzolo di Sona nel Comune di Sona; Acquisizione al patrimonio comunale del mappale ove insiste una cabina elettrica a servizio dell’acquedotto pubblico in Loc. Presa nel Comune di Sona; Acquisizione del complesso immobiliare denominato “La Casa di Alice” a Lugagnano, di proprietà della Società AMA-INVEST S.r.l.; Rinnovo della convenzione tra i Comuni del distretto 4 Ovest veronese e l’Azienda ULSS 9 Scaligera per la delega dei servizi socio-educativi e assistenziali di competenza comunale e per il coordinamento dei progetti sovracomunali per il triennio 2022-2024 rinnovabile; Approvazione convenzione di ambito territoriale sociale ATS distretto Ovest veronese per la gestione associata dei servizi socio-educativi per il triennio 2022-2024; Piano di assetto del territorio – Modifica ed integrazione delle linee guida allegato A ed allegato B approvati con delibera di Consiglio comunale n. 51 del 27.09.2017.

Per seguire la diretta in streaming potete CLICCARE QUI oppure cliccare sull’immagine dell’aula consigliare presente sulla home page del nostro sito.

