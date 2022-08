Giovani e politica: dal (probabile) astensionismo ad un necessario cambio di prospettiva

Dopo l’horribilis 2020 e un 2021 di transizione, il 2022 doveva rappresentare l’uscita dal tunnel oscuro della pandemia, lo slancio per una nuova (ri)partenza che tenesse conto non solo delle grandi questioni del nostro tempo, come il cambiamento climatico e l’andamento demografico, ma anche delle grandi accelerazioni che l’epidemia ha comportato: l’assistenza sanitaria, la coesione sociale, la digitalizzazione.

Nondimeno, lo scenario maggiormente auspicato ha subìto un improvviso e profondo cambio di rotta a seguito della guerra in Ucraina, aumentando il quadro di incertezza economica e geo-politica. Una realtà fatta da una concatenazione di eventi e fenomeni che, come abbiamo già scritto sulle colonne del nostro sito, si è sbattuta con violenza sulle generazioni più giovani. Non tanto le più fragili, quanto quelle che hanno un futuro da costruire (e costruirsi).

E la sensazione che qualcosa non vada come dovrebbe andare (o procedere come giusto che sia) è stata la recente crisi politica del Governo Draghi, non tanto (o non solo) come incertezza oggettiva e ritardo programmatico, ma soprattutto in termini di disillusione da parte dei giovani relativamente all’incapacità della politica di dare le risposte di cui il nostro Paese necessita. Non a caso, secondo gli ultimi dati Istat disponibili, circa un quarto di giovani di età compresa fra i 20 e i 24 anni non partecipa alla politica a causa di disinteresse verso il sistema, così come il 13,3% dei giovani fra i 18 e i 19 anni.

Un dato, inoltre, che dovrebbe far riflettere emerge dal rapporto Istat relativo alla fiducia nelle istituzioni del Paese, pubblicato a maggio di quest’anno: rispetto al Parlamento e al Governo italiani, l’organo legislativo per cui i giovani al di sotto dei 34 anni maturano più fiducia è il Parlamento europeo. Una fiducia che, anche nei confronti del Governo e del Parlamento del nostro Paese, decresce nel tempo ed incrementa la disaffezione verso il funzionamento della democrazia. Le cause, dunque, della scarsa partecipazione politica dei giovani devono essere cercate altrove.

Un primo elemento da prendere in considerazione è il fenomeno dell’astensionismo “involontario”, ossia la scelta di non votare da parte di persone per cui l’accesso alle urne risulta complicato. Il problema tocca soprattutto gli studenti fuorisede: secondo i dati Istat, nel 2017 gli studenti provenienti da un altro Comune iscritti nelle principali università italiane erano quasi un milione; l’Osservatorio Talents Venture, inoltre, stima che quelli provenienti da una regione diversa da quella in cui si trova l’università sono circa 500 mila. Anche per gli studenti dei progetti Erasmus, circa 40 mila ogni anno, raggiungere il proprio seggio in occasione di elezioni o referendum risulterebbe complicato.

Eppure, qualche soluzione per contrastare questo fenomeno esiste, come, ad esempio, il voto per corrispondenza, già applicato in Italia per i residenti all’estero e che ha già superato la prova della costituzionalità; o il voto in un seggio diverso dal proprio (l’unico nodo da sciogliere è il collegio di riferimento: l’elettore voterebbe per il parlamentare del collegio di residenza o per quello del domicilio?); o, come ultima possibile (anche se remota) soluzione, il voto per delega, strumento già utilizzato in Francia e in Belgio, nonostante non possa essere garantito il principio di segretezza.

Un secondo elemento da considerare nella nostra analisi è l’introduzione dell’educazione civica nelle scuole, avvenuta ufficialmente nel settembre 2020, ma frutto di un percorso lungo e discontinuo. Gli effetti di questo provvedimento non saranno immediati, ma una formazione dei giovani riguardo a Costituzione e cittadinanza li renderebbe quantomeno consapevoli dei meccanismi del nostro sistema democratico. Conoscere la differenza, ad esempio, fra Repubblica parlamentare e presidenziale, o fra Giunta e Consiglio Comunale, costituirebbe un contributo (pro)positivo al dibattito pubblico.

Un ultimo, ma non meno importante, punto da collocare sotto i riflettori riguarda le proposte politiche, sempre più spesso oggetto di scollamento con le esigenze reali dei giovani. Se, ad esempio, le agevolazioni per l’acquisto della prima casa o la tanto discussa dote di 10 mila euro ai diciottenni possono rappresentare da un lato proposte concrete verso le fasce più giovani, dall’altro sembrano essere pensate solo “con gli occhi” degli adulti o di chi era giovane negli anni Settanta ed Ottanta. Dei (già tanti, forse troppi) bonus elargiti o delle garanzie statali per il mutuo sulla prima casa, i giovani se ne fanno poco se soffrono di insicurezza economica, se non possono usufruire di fiscalità vantaggiose o misure per l’imprenditorialità giovanile, se non trovano un lavoro stabile e dignitoso.

Infatti, secondo le ultime statistiche dell’Eurobarometro, i giovani italiani sono più sensibili alle proposte di stimolo all’occupazione e di contrasto alla disoccupazione, alla protezione dell’ambiente e al miglioramento dell’istruzione. Elementi che spesso non rappresentano i punti prioritari nell’agenda dei partiti, spesso occupati a intercettare le esigenze della fetta di elettorato più grossa (e più anziana, visto che il tema delle pensioni è fra i più gettonati) o a tessere i fili di coalizioni (im)possibili, in grado di appassionare solo i giornalisti più analitici e i politicanti più sfegatati.

Vero, si dirà che ogni partito dedica nel proprio programma delle misure rivolte ai giovani, ma la percezione che serpeggia fra questo elettorato è che le promesse politiche dall’alto stiano perdendo (o abbiano già perso) la loro credibilità e che i partiti non siano in grado di addossarsi le proprie responsabilità o di toccare temi “reali” (e meno ideologici).

Vuoi per il periodo estivo e vacanziero, vuoi per un andamento generalizzato di una scarsa partecipazione al voto negli ultimi anni, non dovremo stupirci del probabile e non indifferente astensionismo che caratterizzerà le elezioni politiche del 25 settembre e che coinvolgerà giovani e meno giovani. Rappresenteranno, invece, un interessante banco di prova le elezioni comunali dell’anno successivo: anche a Sona serviranno nuove modalità di coinvolgimento in grado di rinnovare e migliorare il rapporto di domanda e offerta politica.

Il punto di partenza? Cambiare la prospettiva: essere consapevoli che le esigenze dei giovani non siano programmi da gestire, ma temi su cui investire. Con tutte le ricadute positive e virtuose sul territorio a livello economico e sociale e in termini di aspettative positive per il futuro.