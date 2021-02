“Giorno del Ricordo”, a Sona il Consiglio comunale invita a riflettere sui significati della Storia e della Memoria

Il 10 febbraio ricorre il “Giorno del Ricordo”, solennità civile nazionale che ricorda i massacri delle foibe e l’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra.

Tale data costituisce per l’Italia un appuntamento fondamentale che ci invita a riflettere sul senso della storia e sul valore della memoria da custodire, preservare e tramandare alle giovani generazioni.

Purtroppo, la pandemia in corso e le limitazioni che ne derivano, non ci consentono di celebrare in presenza questo momento.

“Il Consiglio Comunale tutto, maggioranza e minoranza, unitamente all’Assessorato alla Cultura – spiega il vicepresidente del Consiglio comunale di Sona Edgardo Pesce – intendono portare a conoscenza della Cittadinanza di Sona una simbolica testimonianza, anche per fronteggiare i negazionisti, giustificazionisti e riduzionisti delle tragedie del confine orientale che ancora oggi, alla vigilia del 10 febbraio, non perdono occasione per far sentire la loro voce”.

“La celebrazione del ‘Giorno del Ricordo’ – prosegue Pesce – è un’opportunità per mantenere vivo il ricordo di tanti italiani che hanno visto negati i loro diritti, il loro passato e la loro storia. Abbiamo il piacere di condividere un messaggio del Presidente della Federazione delle Associazioni Esuli Fiumani Dalmati ed Istriani, prof. Giuseppe de Vergottini, che potete vedere qui sotto”.