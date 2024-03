Giornate FAI di Primavera. A Sommacampagna, visitabili la Casa del dottor Oppi e la Pieve di Sant’Andrea

Sabato 23 e domenica 24 marzo 2024 in tutta Italia tornano le Giornate FAI di Primavera, dedicate alla conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico italiano. È l’occasione per scoprire luoghi poco conosciuti del nostro territorio, spesso inaccessibili in altri momenti, attraverso visite guidate a contributo libero.

Vicino a Sona sono disponibili ben due aperture straordinarie, con visita guidata. Si tratta della Casa del dottor Oppi e della Pieve di Sant’Andrea, entrambi a Sommacampagna.

La Casa del dottor Oppi non è abitualmente aperta al pubblico, pertanto la Giornata di Primavera del FAI rappresenta l’opportunità unica di vedere una residenza privata, disabitata da anni, nel centro storico a Sommacampagna. Il dottor Giulio Oppi era medico del paese e fu importante punto di riferimento per gli abitanti di Sommacampagna durante il secondo conflitto mondiale, dato che nel giardino dell’abitazione era presente un rifugio anti aereo, come viene precisato sul sito del FAI.

L’edificio, in via Carlo Alberto, sarà accessibile sabato 23 e domenica 24 marzo dalle 10 alle 17 (ultimo ingresso alle 16) per una visita guidata in gruppi di massimo trenta visitatori. Si partirà da Piazza della Repubblica e la visita avrà una durata di trenta minuti circa.

Negli stessi giorni sarà visitabile anche la pieve romanica di Sant’Andrea. Si trova nel cimitero del paese ed è caratterizzata da affreschi, in cui sono rappresentati San Fermo, San Rustico, gli apostoli e il Giudizio Universale. Sarà possibile ammirare anche un affresco rinvenuto di recente, che raffigura l’arcangelo Gabriele.

I giorni, gli orari e il punto di partenza sono gli stessi di quelli previsti per la visita della Casa del dottor Oppi.