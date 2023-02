Giornata per la vita: Dal Centro Aiuto Vita di Lugagnano assistenza a mamme e bambini

Domenica 5 febbraio si celebra in Italia la 45° Giornata per la Vita ed in occasione di questa ricorrenza il Centro Aiuto Vita di Lugagnano, che opera per i Comuni di Sona, Sommacampagna, Bussolengo e Pescantina e che da anni accoglie ed offre sostegno a mamme e neonati fino al compimento del terzo anno di età, ha in programma due domeniche di incontri e di vendita di beneficenza con le comunità coinvolte.

Le mamme che stanno vivendo una maternità complicata e difficile sono sostenute dal Centro Aiuto Vita attraverso la fornitura di cibo, vestiario ed attrezzature necessarie; l’associazione, alla cui presidenza vi è Edoardo Pachera, crea un luogo in cui le donne, i bambini e le famiglie possono trovare ascolto attenzione e supporto.

In determinati punti della frazione di Lugagnano, da ieri pomeriggio, è impossibile non notare i palloncini colorati che sono stati affissi all’esterno della scuola dell’infanzia parrocchiale Don Fracasso, nei plessi scolastici della Silvio Pellico 1 e 2 ed infine alla scuola secondaria di primo grado Anna Frank: un simbolo delicato ma colorato ed incisivo che inneggia alla vita. Inoltre, le maestre delle elementari hanno fatto fare ai bambini dei disegni sul tema della vita (nelle foto di questo articolo alcuni dei palloncini e alcuni dei disegni).

“Le Dirigenti scolastiche sono state felici di accogliere l’iniziativa dei palloncini e noi ne siamo orgogliosi – racconta la vicepresidente Maria Luisa Campagnola – ci teniamo affinché la nostra realtà venga conosciuta il più possibile affinché coloro che hanno bisogno sappiano che possono anche contare su di noi“.

La prossima domenica 5 febbraio fuori dalle chiese parrocchiali di Lugagnano, Bussolengo, Sommacampagna, Sona, San Giorgio in Salici e Palazzolo e domenica 12 febbraio all’esterno delle chiese di Settimo di Pescantina, San Vito al Mantico e Caselle di Sommacampagna ad accogliere gli abitanti di ciascun Comune vi saranno i volontari del Centro Aiuto Vita di ognuno dei paesi intenti a presentare la loro realtà e distribuendo una piantina di Primule.

Il ricavato della vendita delle piantine sarà interamente devoluto all’associazione e la stessa lo utilizzerà per l’acquisto di tutti quei beni necessari all’opera di bene che giornalmente compiono.