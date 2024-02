Giornata Nazionale per la Vita: Lugagnano la festeggia con palloncini e disegni assieme al Centro Aiuto Vita

“Quale vantaggio c’è che l’uomo guadagni il mondo intero e perda la sua vita?”. Questo il messaggio che il Consiglio Episcopale Permanente della Conferenza Episcopale Italiana ha preparato in occasione della 46^ Giornata Nazionale per la Vita, che si celebra oggi 4 febbraio.

“Numerose le circostanze in cui si è incapaci di riconoscere il valore della vita, quella del nemico, sia esso soldato, civile, donna, bambino o anziano; quella del lavoratore, spesso considerata una merce, da comprare con paghe insufficienti o contratti precari. La vita delle donne, considerate dai maschi come loro proprietà, umiliata con la violenza o peggio soffocata con il delitto; la vita dei malati e dei disabili, giudicata indegna di essere vissuta; la vita dei bambini, nati e non nati, viene sempre più concepita come funzionale al desiderio degli adulti. Molte, dunque, le vite negate, cui la nostra società preclude di fatto la possibilità di esistere o la pari dignità con quelle delle altre persone. Eppure, se si è capaci di superare visioni ideologiche, appare evidente che ciascuna vita, anche quella segnata da limiti, ha un immenso valore e capace di insegnare qualcosa agli altri“. Queste alcune parole tratte del messaggio di cui abbiamo parlato all’inizio. Un messaggio chiaro e forte, su cui occorre riflettere.

Tuttavia, la vita è da celebrare in tutte le sue forme, e da sostenere. Nella comunità di Lugagnano dal 2013 è presente il Centro Aiuto Vita, che offre accoglienza e sostegno alle donne e alle famiglie che vivono una situazione di difficoltà, durante la gravidanza e nei primi tre anni di vita del bambino.

Vengono donati beni di prima necessità come alimenti, vestiario, attrezzature e prodotti per l’infanzia. Tutto questo in collaborazione con gli enti pubblici e privati del territorio. Il Centro Aiuto Vita opera in sostegno dei Comuni di Sona, Sommacampagna, Bussolengo e Pescantina.

Abbiamo contattato la Vicepresidente Maria Luisa Campagnola che, come lo scorso anno, ci ha raccontato di un’iniziativa che ha coinvolto l’Istituto Comprensivo di Lugagnano e la scuola materna Don Fracasso: tanti palloncini colorati sono stati appesi all’esterno degli edifici della scuola primaria Silvia Pellico 2 e della scuola secondaria di primo grado Anna Frank, nonché la scuola dell’infanzia Don Fracasso e la sede del Centro Aiuto Vita. Colori e leggerezza per omaggiare una giornata importante che celebra la vita in tutte le sue meravigliose sfaccettature, come si può vedere dalle foto che pubblichiamo.

Tutti i ragazzi sono stati coinvolti, con la produzione di disegni o di testi: atti di valorosa sensibilizzazione sostenuti e promossi dalle insegnanti.

“Un ringraziamento a tutto il corpo docenti, ai bambini e ai ragazzi che con la loro creatività e sensibilità hanno voluto rappresentare la loro visione e la loro idea di Vita – le parole della vicepresidente del Centro Aiuto Vita -. Un grazie particolare anche alla dirigente scolastica Miriam Avila che è stata davvero molto disponibile ed entusiasta: questo è esempio di collaborazione e volontà di partecipare attivamente nella nostra comunità di Lugagnano e vogliamo ringraziare davvero di cuore tutti per il sostegno”.