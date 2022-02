Giornata mondiale delle donne e delle ragazze nella scienza, giornata di diritti negati

A seguito dell’Assemblea delle Nazioni Unite del 22 novembre 2015, l’11 febbraio è stata istituita la giornata mondiale delle donne e delle ragazze nella scienza. Nel corso della storia, così come al giorno d’oggi, si sono distinte molteplici scienziate per i loro studi e i loro traguardi. In questa giornata, tuttavia, reputo di più fondamentale importanza rivolgere un pensiero a tutte quelle donne e quelle ragazze alle quali è negata la possibilità anche solo di studiare le scienze.

Stando ai dati dell’UNESCO Institute For Statistics, attualmente nel mondo ci sono 773 milioni di persone analfabete, due terzi delle quali sono donne. A queste persone togliendo la capacità di saper leggere è tolta l’opportunità di conoscere il mondo, togliendo loro le scienze è preclusa qualsiasi possibilità di capire il mondo. Il loro futuro è pertanto determinato da chi detiene il sapere.

Chi ci ha preceduto è riuscito a regalare alle nuove generazioni dell’Occidente un mondo in cui si può diventare ciò che si vuole, un mondo con donne ricercatrici, docenti universitarie, matematiche. Un mondo con uomini che possono insegnare alla scuola dell’infanzia o diventare segretari. Ora bisogna lavorare affinché questa possibilità di autodeterminazione sia data a tutti gli esseri umani.