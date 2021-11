Giornata mondiale della prematurità: la fontana di Sona s’illumina di viola

Da oggi a sabato, la fontana di piazza Roma si illuminerà di viola. Con questa iniziativa il Comune di Sona aderisce alla campagna “M’illumino di vita” indetta in occasione della Giornata mondiale della prematurità, che si celebra oggi. Lo scopo è quello di sensibilizzare sul tema delle nascite pretermine, che sono oltre 30.000 ogni anno in Italia.

L’iniziativa è sostenuta dalla Società Italiana Neonatologia (SIN) e dall’Associazione Prematuramente APS, formata da genitori che già hanno vissuto l’esperienza della nascita prematura per offrire supporto e sostegno ad altri genitori che come loro si trovano a vivere questa difficile esperienza.

Monia Cimichella, assessore alle politiche sociali, dichiara: “Come sempre quando si tratta di simboli mi chiedo: serve accendere una luce? A chi gioverà? Mi do sempre la stessa risposta: serve ad attirare l’attenzione di chi non conosce, su una cosa che esiste anche se non ci riguarda, serve a farci vedere una cosa che altrimenti non vedremmo mai. Ecco perché accenderemo la luce viola”.

Secondo i dati della Società Italiana di Neonatologia, ogni anno nascono nel mondo circa 15 milioni di neonati prematuri, cioè prima della 37esima settimana di gestazione, il 6,9 per cento delle nascite, tasso che con la pandemia è aumentato all’11,2 per cento nei parti da donne con infezione da Sars-Cov-2.