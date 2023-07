Giornata Mondiale della gioventù in Portogallo: da Verona e provincia partono in 1207

Sono ben 1207 i giovani veronesi che in questi giorni iniziano a partire per il Portogallo, con la maglietta bianca ed il logo verde, per vivere con papa Francesco dal primo al sei agosto la 38esima Giornata Mondiale della Gioventù. Con loro a Lisbona saranno più di un milione di coetanei da tutto il mondo.

Per vivere a pieno questo viaggio dello spirito la Diocesi di Verona e il Centro di pastorale per gli adolescenti e i giovani hanno proposto diverse modalità di percorrenza. C’è chi è partito a piedi, in cammino fra Santiago de Compostela e Porto, chi in canoa sul fiume portoghese Tago; altri raggiungeranno il Portogallo in pullman, dopo varie soste nei principali luoghi della fede lungo la strada come Saragozza all’andata e Lourdes al ritorno; altri ancora con auto private.

Poi, sabato 5 agosto tutti i giovani veronesi si ritroveranno con il vescovo Domenico Pompili alla veglia serale condotta da papa Francesco e domenica 6 agosto, alla messa da lui celebrata: entrambe si svolgeranno nel Campo da Graça, un’ampia spianata nel Parco Tago a Lisbona.

Anche dal nostro territorio sono molti i giovani che si accingono a partire per il Portogallo, ed il Baco sarà con loro per raccontare questa vera e propria avventura.