Giornata contro la violenza sulle donne: A Sona venerdì in scena “IN-VIOLENTIA”

Venerdì 25 novembre alle ore 20.45, presso la sala del Consiglio di Sona, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, si tiene “IN-VIOLENTIA”, un evento caratterizzato da interpretazioni e letture a tema, tenuto da Junior Company S​pazioMio Teatro dell’Associazione Culturale Overlord.

“Lo spettacolo che proponiamo – spiegano dalla scuola di teatro – è un collage di letture, monologhi, pezzi corali e dialoghi che avranno come tema principale riflessioni e testimonianze contro la violenza sulla donna e la violenza di genere. Noi maestre siamo infatti convinte che puntare sulle nuove generazioni sia lo strumento più efficace e fertile per il cambiamento che vorremmo vedere nella società. Un cambiamento che punta non ad appianare le differenze, ma a valorizzarle e a riconoscerne la loro intrinseca ricchezza”.