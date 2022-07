Giorgio, Anna e la forza di vivere la vita comunque sia. Una raccolta fondi per i malati di SLA

“Provate ad immaginare, per un solo istante, cosa sarebbe il vostro vivere quotidiano privato della possibilità di far sentire la propria voce, di usare le mani e di muoversi. Essere nell’impossibilità di farsi capire, di comunicare il proprio pensiero. Impossibile capire cosa significa se non se ne ha, sulla propria pelle, un’esperienza vissuta”. Chi ce ne parla è Giorgio Ledro, 63 anni, che abita a Bussolengo con la figlia Anna, il marito di lei Andrea, la loro piccola Sofia e l’inseparabile cagnolino Packy. Giorgio è marito di Cristina, una lugagnanese scomparsa prematuramente nel 2017.

Sedici anni fa una diagnosi infausta raggiunge Giorgio e la sua famiglia: Sclerosi Laterale Amiotrofica, altresì nota ai più come SLA. Una malattia neurodegenerativa progressiva dell’età adulta, determinata dalla perdita dei motoneuroni spinali, bulbari e corticali, che conduce alla paralisi dei muscoli volontari fino a coinvolgere anche quelli respiratori.

È una situazione da cui non si torna indietro e verso la quale l’unico approccio possibile è cercare di dare, alla persona colpita, il miglior livello di assistenza possibile. Cosa non facile considerando che l’assistenza richiede l’intervento di personale sanitario specializzato nel gestire le problematiche connesse alla sfera legata al respiro spontaneo compromesso dalla SLA.

Persone nella condizione di Giorgio respirano grazie al supporto di una cannula inserita nel lume tracheale e collegata a sua volta ad un respiratore automatico. E per quanto esista una rete di assistenza domiciliare integrata, gestita da ULSS9 Scaligera, le esigenze di assistenza sul territorio sono talmente tante che, la rete di supporto attorno a Giorgio, ha dovuto fare di ogni necessità virtù cercando di autogestirsi dove non arriva il servizio pubblico. “Con il senno di poi la mia vita è stata un lusso fino a 47 anni, nel lontano 2006. La rileggo ora con l’esperienza di quello che è venuto dopo”, ci racconta Giorgio.

La sua testimonianza è da leggere tutta d’un fiato. “Poi d’un tratto si è fermata tutta la mia esistenza. In quel periodo avevo fatto un’operazione all’anca e la mia condizione di salute non migliorava. Da lì ho scoperto di avere la SLA. In principio mi cadde il mondo addosso: essere padre di famiglia e marito e non poter più svolgere le tue funzioni. Un disastro! Ero padre di una fanciulla di 17 anni che non capiva perché il suo papà si stesse letteralmente spegnendo! Essere compagno di vita di una moglie che ti deve accudire nei minimi particolari è stato devastante nel primo anno della malattia. Vedere che piano piano, ma inesorabilmente, stai perdendo l’uso di braccia e gambe, specialmente nei movimenti fini tipo tenere in mano il cucchiaio. È stato letteralmente un susseguirsi di tragedie man mano che perdevo l’uso degli arti. Mi era balenata l’idea di farla finita. Ma poi ha prevalso in me la voglia di combattere per la mia famiglia e per me stesso. E con tanti sacrifici e con tanto amore sono passati 16 anni. Nel frattempo, cinque anni fa è morta mia moglie Cristina ed è mia figlia che si sobbarcata tutti i giorni i gravosi oneri e doveri del mio accudimento. Nonostante questo siamo una famiglia unita perché l’amore vince su tutto”.

“A 17 anni, nel pieno della mia adolescenza quasi improvvisamente il mio eroe, il mio riferimento maschile, il mio papà non è più potuto essere pienamente al mio fianco – ci racconta Anna figlia di Giorgio –. Stavo per iniziare a prendere la patente. Papà era fiero di potermi insegnare e seguire nelle guide ma ad un certo punto lo stato di salute l’ha privato di questa soddisfazione. Nel momento in cui ho preso la patente papà mi disse: ‘Anna, ora sei tu che devi portare me al lavoro’. Le parti si erano invertite. È iniziato un periodo in cui papà trasferiva a sua figlia le competenze di casa che lui non avrebbe più potuto fare: tagliare l’erba e la siepe, fare piccole manutenzioni e via dicendo. A 17 anni sono stata investita da uno tsunami di responsabilità e mi sono dovuta caricare sulle spalle la vita di papà. Mamma era colei che lavorava tutto il giorno, non aveva nemmeno un attimo per sé. La spensieratezza, la gioia della libertà di frequentare amici era diventata un evento raro. Dovevo dire dei no agli amici che passavano a prendermi con il motorino”.

“Sai con quale sentimento vivevo l’inizio della malattia di papà?”, mi chiede Anna con gli occhi lucidi e volgendo lo sguardo all’infinito per cercare il modo per dirlo. “Risentimento. Covavo risentimento per lui perché si era ammalato e mi aveva tolto la mia adolescenza. Capisci cosa voglio dire, capisci cosa viveva dentro di sé una ragazzina di 17 anni?”.

“Ma dagli occhi di papà, perché la parola e i gesti gli erano stati tolti dalla malattia – prosegue Anna – piano piano, con il passare dei mesi, ho imparato a capire e ad amare ciò che lui mi stava dicendo: Anna, sto cercando di trasmetterti il più possibile ciò che ti serve nella vita e che io non sarò più in grado di darti”.

Giorgio con il suo computer ad attivazione ottica. Sopra, Giorgio con la figlia, il marito e la nipotina (foto Mario Pachera).

Giorgio è una persona con un carattere forte ed una mente molto dinamica. Si mise subito alla ricerca di informazioni sulla sua malattia arrivando a capire che, al massimo, avrebbe potuto avere solo tre anni di vita. Doveva accelerare il più possibile la trasmissione delle sue competenze a sua moglie e a sua figlia, le doveva preparare a fare meno di lui.

“Mamma – racconta Anna con un filo di voce – mi permetteva di uscire raramente. Faceva violenza a sé stessa nel fare questo perché lei avrebbe voluto darmi il mondo. La paura che mi potesse succedere qualcosa e che lei non potesse seguirmi era un rischio che non si poteva permettere”.

Passano i 17 anni, arrivano i 18, poi i 20 e poi i 23. Si arriva ai 32 attuali quando la vita ha portato ad Anna, attorno a sé, amicizie vere, quelle di sostanza. Conosce Andrea, che da suo ragazzo diventa suo marito e compagno di vita, sempre a fianco a lei e a Giorgio condividendone tutto.

“Sono una vera donna multitasking – ride Anna – ho poco tempo da dedicare a me, non ce l’ho proprio fisicamente. Papà ogni tanto, dal suo PC tramite Whatsapp, mi scrive: sono un peso per te. Gli rispondo: tu sei la mia forza”.

Non posso non restare profondamente impressionato da una simbiosi così forte tra padre e figlia, che si è forgiata nelle difficoltà più che nelle gioie della vita.

Ma poi un’immensa gioia arriva veramente: nasce la piccola Sofia. “Quando l’abbiamo portata a casa l’abbiamo subito messa sopra il nonno. Provate ad immaginare il momento. Sofy, a 21 mesi, ha capito che il nonno non si muove ma che con il battito dei denti comunica con lei. Con la sua presenza lui fa molto di più di quello che altre persone, che hanno a disposizione tutti gli strumenti per comunicare che la vita gli ha dato, fanno. Lui sopperisce a questa mancanza con il suo cuore. Mi rapporto sempre con lui per qualsiasi cosa. Un consiglio, un parere. Quando ho i miei momenti difficili, perché li ho, non ho le mani di mio padre che stringono le mie, ma ho il suo amore e la sua presenza che mi avvolgono in un abbraccio etereo”.

Anna, da questa sua forte esperienza di vita, ha tratto la tesi della sua laurea dal titolo “La SLA spiegata ai bambini”. Come si fa spiegare ad un bambino di qualche anno che il papà o la mamma non possono giocare con lui? Usando il gioco che progressivamente, con l’incedere della malattia, si trasforma. Da un gioco che non può più essere fatto a causa della limitazione progressiva dei movimenti, si passa ad un altro gioco più semplice. Non si nasconde che papà o mamma non stanno bene, si mantiene vivo il rapporto nel gioco adattandolo a quello che si può fare. Per arrivare al punto in cui diventa un gioco della mente. Papà o mamma hanno ora un computer con il quale comunicano con te: giocano a tris, a burraco, alle tabelline ed altro attraverso il computer.

“Affrontiamo difficoltà straordinarie che per noi sono all’ordine del giorno – conclude Anna – ma ti confesso che chi mi aiuta a risolverle non è colui che apparentemente né è la causa. Papà è il mio faro per tutto”.

Uscendo da casa di Giorgio, Anna, Andrea, Sofia e Packy penso al momento che ho vissuto ed inizio ad immaginare a come raccontare la loro storia. A come aprire il racconto, a come trasmetterne l’essenza, a come chiuderlo. Il mio pensiero torna a cosa farei se mi fosse tolta, oltre a tutto il resto, la possibilità di comunicare.

Ecco che allora vi racconto di un’iniziativa nata dal vissuto di questa famiglia e che vuole essere vicina ad altre famiglie come la loro. È una raccolta fondi dal titolo “Vorrei poterti raggiungere” che viene promossa e veicolata tramite la piattaforma on-line di crowdfunding Gofundme.

Vorrei poterti raggiungere con uno strumento, il computer, che è la mia parola. Rispetto al vostro vissuto la comunicazione di Giorgio con Anna attraverso Whatsapp non è uno sfizio o un gioco, ma una necessità.



“Qualche settimana fa una amica di famiglia – ci racconta Giorgio – ha fatto partire una iniziativa spontanea per raccogliere fondi per sostituire il mio computer che aveva dei problemi e stava per lasciarmi a piedi mettendomi in grave difficoltà. Dalla solidarietà di amici e conoscenti è arrivato quanto necessario per acquistarne uno nuovo. La provvidenza arriva quando meno te lo aspetti! E questo mi ha fatto riflettere a fondo. Da questo mio vissuto e dal segnale di speranza che la vita mi donato, nasce l’idea della campagna di raccolta fondi che possa aiutare anche altre persone che sono nella mia stessa condizione – mi confessa Giorgio -. Spero che l’iniziativa incontri una grande solidarietà. Nei malati di SLA c’è una voglia travolgente di farsi capire e di comunicare”.

I computer non sono normali PC ma bensì apparecchiature speciali molto costose a visione ottica tarate sulla persona che le utilizza e sui suoi occhi che ne comandano l’azione.

Se la raccolta sarà fruttuosa, oltre a sostenere l’acquisto di computer per altri nella condizione di Giorgio, verrà utilizzata anche per acquistare altri tipi di presidi impiegati nell’assistenza ai malati di SLA. Per i quali, le famiglie, spesso devono provvedere all’acquisto autonomamente.

La donazione può essere fatta utilizzando il pulsante che si trova alla fine di questo articolo. Si fa con carta di credito o Paypal, la cifra della donazione è libera, la donazione è protetta e sicura. Potrete anche lasciare un vostro messaggio di saluto ed augurio a Giorgio a cui non mancherà di rispondere con il suo grazie.