Giorgia di Sona e una storia di talento, passione, impegno e determinazione nel mondo della danza

Quella che vi racconto oggi è, a mio parere, proprio una bella storia i cui ingredienti principali sono talento, passione, impegno, costanza, determinazione fuori dal comune. Aggettivi che onestamente non farebbero pensare alla timida quindicenne quale è Giorgia Zanella (nella foto sopra di Mario Pachera), la protagonista di questa storia, ma ad una persona già adulta e formata. Questo almeno fino a prima di conoscerla.

Ma andiamo con ordine: qualche tempo fa alla nostra redazione è arrivata una lettera di un papà di Sona (il papà di Giorgia appunto), nella quale raccontava il percorso intrapreso dalla figlia nel mondo della danza classica e non, e a quali straordinari risultati sia arrivata quest’anno, con l’ammissione in una delle accademie di danza più prestigiose d’Europa.

E’ così che il Baco arriva a casa di Giorgia, proprio il giorno prima della sua partenza per un’avventura che, indipendentemente da come andrà, è per lei e per la sua famiglia motivo di grandissimo orgoglio e gioia.

Dopo il momento delle presentazioni, in cui intuisco la timidezza dei suoi quindici anni, Giorgia inizia a raccontarmi che è praticamente dall’età di tre anni che balla: merito della nonna, grande appassionata di quel mondo, che avendo avuto però due figli maschi, ha cercato di trasmettere quella passione alla prima nipote femmina arrivata in famiglia, iscrivendola al suo primo corso di danza. E da lì non ha più smesso. Ci tiene a dire che è stata fortunata che quella passione abbia conquistato completamente anche lei, come avrebbe poi scoperto nel corso degli anni, perché se non fosse stato così, l’interesse sarebbe scemato col tempo e di certo avrebbe abbandonato.

Giorgia frequenta quindi le scuole elementari e poi le medie qui a Sona, seguendo contemporaneamente il pomeriggio, una scuola di danza a Verona. Dalla seconda media, la decisione di mettersi alla prova e di fare un salto di qualità, iscrivendosi ad un corso preprofessionale alla rinomata scuola di Mantova “Officina delle Arti”, dove si insegna classica, moderna, Hip-Hop.

Nel frattempo, arriva anche il momento di scegliere la scuola superiore e la decisione ricade inevitabilmente sul liceo coreutico “Agli Angeli” di Verona. La sua vita diventa più frenetica e tutto gira intorno al ballo: dal lunedì al venerdì frequenta al mattino le lezioni a scuola fino alle 14 circa, mangia un panino in macchina fin che si reca a Mantova per raggiungere la scuola di danza e fino alle 19/20 di sera si dedica alle prove di ballo (4/5 ore al giorno di media); alle 21 rientra a casa, cena e poi dalle 22 inizia a fare quello che i suoi coetanei fanno in un intero pomeriggio a disposizione: studio e compiti, fino a mezzanotte di solito. La mattina seguente sveglia alle 6 per ripassare o finire quello che non aveva fatto a tempo a fare la sera prima e poi via, la giornata ricomincia!

Sono tentata dal chiederle come fa a gestire tutto questo, ma mi basta vedere quello che traspare dai suoi occhi puliti mentre mi racconta le sue giornate, per desistere dal farlo e per capire quello che la muove: emozione, felicità, amore per la danza, il credere fortemente in un sogno… Vi assicuro che il suo sorriso non lascia mai spazio ad un cenno di rammarico, o di stanchezza: solo un entusiasmo disarmante. E mai colgo in lei supponenza o presunzione, anzi (me lo dice quasi sottovoce che quest’anno ha finito il primo anno di liceo, con il merito della pagella d’oro).

Certo, quando le chiedo se non le pesa a questa età fare delle inevitabili rinunce, mi dice che qualche volta gli costa un pochino (e ci mancherebbe!), ma mai abbastanza dal farle anche solo pensare di lasciare la danza. Inoltre, fin che parliamo, colgo fra le righe che è riuscita a mantenere le sue amicizie e a fare una vita simile a quella dei coetanei, mantenendo quindi il contatto con la realtà.

E’ venuto il momento per Giorgia di raccontarmi qualcosa sull’avventura che per lei inizierà domani, con un volo che la porterà lontano da casa: a Lisbona precisamente.

Durante gli anni di scuola preprofessionale a Mantova, le insegnanti guidano gli allievi nella scelta dell’accademia più adatta a ognuno, per talento e competenze, ed è così che questa primavera sono arrivata a fare le audizioni per entrare in quelle di Roma, Monaco di Baviera e Lisbona. Sono stata presa in tutte e tre, e alla fine ho scelto di andare alla ‘Scuola di danza artistica del Conservatorio nazionale di Lisbona’ dove si mira a formare danzatori professionisti sia nel campo della danza classica che contemporanea, e visto che adoro entrambe, mi sembrava la più completa per me. Questa notte partirò quindi per Lisbona dove, se tutto va bene, rimarrò per i prossimi tre anni, e sono agitatissima! Là risiederò in un convitto, convenzionato con l’accademia, assieme a tanti ragazzi provenienti da tutto il mondo e dovrò, tra le altre cose, imparare anche a gestire la pulizia della camera, fare le lavatrici, ecc. La mattina, seguirò on-line le lezioni del liceo coreutico, non più di Verona perché non offriva questo tipo di servizio, ma di Mantova e poi il pomeriggio parteciperò alle lezioni di danza in accademia fino alle 18/20 di sera, dipenderà dalle giornate. Ogni tre mesi l’accademia sottopone gli allievi ad un esame, per valutare se sono al passo con gli insegnamenti, se fanno progressi e se sono quindi meritevoli di rimanere e continuare il corso…infatti secondo me il problema vero non è tanto entrare, quanto rimanere!

Sarai l’unica italiana in questa avventura?

È stata ammessa anche una mia compagna, di nazionalità albanese, sempre della scuola di Mantova; lei ha 17 anni, e la sua presenza mi dà coraggio, considerato che potremo stare in stanza assieme. Poi so di una ragazza di Ravenna, più grande, che è al suo terzo anno di permanenza in accademia: l’ho contattata per chiederle alcune cose e mi ha confermato che sono pochi gli italiani che frequentano, al momento. Quest’anno, che io sappia, siamo solo in due provenienti dall’Italia, a essere state accettate…

Parlando ahimè, di Covid, tu come hai affrontato questa tempesta che ha investito il mondo?

Il primo lockdown è stato veramente duro per me, anche dal punto di vista fisico; non potermi muovere, danzare, interrompere di colpo gli allenamenti, il fisico ne ha risentito un sacco. Fortunatamente la mia scuola di danza, successivamente è quasi sempre riuscita a fare lezione in presenza perché rientrava in quelle categorie dove era ammesso allenarsi. Ad agosto 2020 siamo anche riusciti a portare in scena uno spettacolo cui l’argomento era la quarantena: dato che si potevano fare solo assoli, ognuna di noi ballerine è stata invitata dalla direttrice della scuola, a scrivere una lettera in cui raccontavamo le emozioni provate in quei mesi e poi, su ognuna di queste lettere, è stata costruita una coreografia ad hoc. E’ stato molto bello e anche terapeutico, liberatorio devo dire, soprattutto per una timida come me.

Per gli ultimi cinque minuti del nostro incontro ci raggiunge anche Giusi, la mamma di Giorgia e io ne approfitto per fare i complimenti a lei e al marito per aver incoraggiato e seguito la figlia, in un sogno così bello ma anche tanto impegnativo: sacrifici, tante rinunce anche per loro per supportarla e per niente scontato di questi tempi!

Infine mi raccontano insieme, dei grandi festeggiamenti in corso da ormai quindici giorni, a casa Zanella, in vista della partenza di Giorgia: feste a sorpresa, gli amici di sempre e quelli della scuola di Mantova, con tanto di striscione con scritto in grande il motto di Giorgia “Si vive una volta sola”. Perché come dice lei: “bisogna vivere a pieno la vita, fare e provare tutto quello che ci rende felici, senza precluderci niente”.

Giusi mi accompagna fino al cancelletto dove Giorgia non ci può più sentire e le dico, da mamma a mamma, che immagino sia una prova dura anche per lei, avere l’unica figlia fuori di casa a quindici anni. Insomma, non deve essere facile! Lei mi confessa, trattenendo a fatica la commozione, che con il tempo ha imparato a fare un passo indietro, a mettere da parte le proprie emozioni per il bene di sua figlia perché sa che Giorgia è felice e che andrà a fare quello che ha sempre sognato: è solo questo pensiero che le darà la forza per sopportare la sua lontananza.

Io salgo in macchina con un ottimismo e una fiducia nella vita, nel futuro, che non vi posso spiegare ma che mi rimarrà addosso per un bel po’, come un profumo inebriante.