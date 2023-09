“Giochiamo insieme conoscendo gli Alpini”: al via l’evento sportivo-culturale che unisce le generazioni

Dopo il successo dell’edizione precedente anche quest’anno viene riproposto l’evento “Giochiamo assieme conoscendo gli alpini”, una giornata dedicata non solo ai ragazzi e alle ragazze delle scuole elementari e medie, ma anche al resto della cittadinanza.

L’evento si terrà sabato 9 settembre dalle ore 9.00 alle ore 18.00 in duplice sede: presso i campi sportivi della frazione di Palazzolo, messi a disposizione dal Comune di Sona, e presso il campo sportivo di Mozzecane in via XXV Aprile.

“Dopo una prima edizione disputata con coraggio in piena pandemia Covid, e dato il buon risultato ottenuto sia in termini di visibilità che di socialità – spiega al Baco Matteo Pizzini, Alpino di Sona che da inizio anno è Vice Capozona della sezione Mincio –, il gruppo operativo della zona ha deciso di replicare l’evento, sempre con l’obiettivo di avvicinare i ragazzi allo sport, anche quelli meno conosciuti, e raccontare la storia degli alpini grazie a cimeli storici e al racconto delle attività solidali eseguite nel corso dell’anno“.

Il materiale militare e civile verrà collocato presso il museo degli alpini, allestito sotto le loro tende e i gazebi, cui il pubblico potrà accedere liberamente.

Oltre a provare le molteplici discipline sportive presenti, anche grazie alla presenza di squadre rappresentative di specialità parasportive, sarà possibile anche partecipare alle prove pratiche di primo soccorso con il SOS di Sona e alle dimostrazioni a cura della Protezione Civile di Mozzecane.

Infine, verranno organizzati i giochi del campo base Alpino “notte in tenda”, presso cui verranno illustrate le varie attività proposte dal gruppo Giovani Alpini. Oltre ad essere presente un chiosco di birra e bibite in entrambe le manifestazioni, sarà possibile pranzare presso le Baite degli Alpini di Palazzolo e di Mozzecane.

“L’evento, che vede già il Gruppo Alpini di Quaderni aggiudicarsi la terza edizione per il 2024 – continua Pizzini –, attende ora la possibilità che il Consiglio sezionale degli Alpini di Verona possa inserirlo a calendario come la giornata dei ‘veci e bocia‘.

“Noi organizzatori e promotori dell’evento auspichiamo con fiducia una grande partecipazione di ragazzi e genitori a questa iniziativa alpina fuori dagli standard – conclude Pizzini –, ormai un punto di riferimento per il futuro associativo, dando seguito al fascino alpino e a ciò che rappresenta per la nostra amata Italia“.

Per maggiori informazioni sull’evento a Palazzolo è possibile contattare telefonicamente gli organizzatori Gianni al numero 348 263 1308 o Matteo al numero 333 372 1108; mentre per Mozzecane è possibile fare riferimento a Giampietro al numero 339 684 7954.