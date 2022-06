Giochi di San Giorgio per gli Scout di Lugagnano nella base militare “Franco Cappa” di Bovolone

Nelle giornate del 30 aprile e del primo maggio scorsi, dopo due anni di pandemia, le squadriglie dei reparti “La Fenice” e “San Marco” degli Scout del Lugagnano 1, che comprendono i ragazzi dagli 11 ai 15 anni, si sono trovati insieme agli altri reparti dei gruppi della zona Verona-Custoza nella base militare “Franco Cappa” di Bovolone per fare i “Giochi di San Giorgio”.

Gli scout festeggiano proprio San Giorgio perché, nel 1907, quando Robert Baden-Powell fondò lo scoutismo, lo scelse come protettore in quanto rispecchia a pieno gli ideali del movimento. San Giorgio, poderoso cavaliere, coraggiosamente affrontò e uccise il drago e per questo viene ricordato giusto e empatico eroe.

Quindi, il sabato pomeriggio, ogni squadriglia si è ritrovata con il proprio sottocampo per raggiungere insieme la base militare. Quest’anno il tema dei giochi era “La notte degli Oscar” ed infatti, arrivati a destinazione, i ragazzi sono stati accolti da un red carpet.

Dopodiché, come da tradizione, ogni squadriglia ha montato la propria tenda mentre veniva cronometrata perché, difatti, questa è una delle tante sfide che hanno dovuto affrontare durate il weekend. Nel tardo pomeriggio, tutti i ragazzi e tutti i capi presenti si sono ritrovati insieme per la messa. Dopo aver cenato, è arrivato il momento del cerchio serale, in cui i ragazzi si sono cimentati nello svolgere scenette e insieme hanno cantato molte canzoni davanti al fuoco.

Dopo un buon riposo è arrivata la domenica mattina, giorno in cui è iniziata la vera sfida tra le squadriglie. Infatti, dopo una buona colazione i ragazzi erano subito attivi per svolgere i famosi “Giochi di San Giorgio” e cercare di ottenere un punteggio superiore a tutte le altre squadriglie.

Dopo il pranzo, tutte le squadriglie si sono riunite un’ultima volta per le premiazioni e, con grande gioia il reparto del Lugagnano 1 ci comunica che anche quest’anno una squadriglia del gruppo si è fatta valere: le Linci sono arrivate al secondo posto. Alla fine, tutti i ragazzi si sono salutati nella speranza di potersi rivedere anche l’anno successivo.