Giocava nel volley Palazzolo la ragazza morta ieri sera a Calmasino

Una terribile tragedia che investe direttamente anche la comunità del Comune di Sona quella che ha visto ieri sera la morte a Calmasino di Chiara Ugolini, 27 anni.

La ragazza, infatti, era una giocatrice del Volley Palazzolo, molto stimata sia come atleta ma soprattutto come persona.

La tragica vicenda è ancora tutta da definire. Da quello che emerge dai primi riscontri è che Chiara è stata rinvenuta già morta dal suo compagno nella sua abitazione di Calmasino ieri sera poco dopo le 22. Dai primi accertamenti non risulterebbe la presenza sul suo corpo di ferite da arma, né da fuoco né da taglio.

Il pubblico ministero ha già disposto l’autopsia per capire cosa sia successo alla giovane, se il decesso sia avvenuto a causa di una caduta accidentale o per una colluttazione con qualcuno presente in casa.

Come si diceva, a trovare il corpo ormai morto è stato il suo compagno, tornato a casa dopo le 22, che ha immediatamente chiamato il soccorso del 118 e i Carabinieri. I Militari dell’Arma stanno conducendo le indagini, anche alla luce del fatto che non risulterebbero segni di effrazione a porte e finestre.