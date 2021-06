Gioca Estate 2021: Ventitré libri da votare in biblioteca a Sona e nella sala lettura di Lugagnano

L’estate è il momento perfetto per dedicarsi ad un sano relax in compagnia di una buona lettura. Per questo è stato ideato il “Gioca Estate 2021”.

Presso la Biblioteca di Sona (nella foto) e in sala lettura a Lugagnano durante i mesi estivi sarà possibile partecipare ad un gioco speciale, dedicato a bambini e ragazzi.

Sono stati scelti e messi in gara tra loro 23 libri di vario genere (fumetti, avventure, prime letture…) su cui i giovani lettori potranno esprimere le loro preferenze, votando il libro preferito e ricevendo un piccolo regalo.

La votazione si potrà fare direttamente in biblioteca o in sala lettura, al momento della restituzione del testo, quando verrà infatti consegnata una scheda da compilare, in cui esprimere il proprio parere.

Naturalmente è possibile giocare più volte, con più libri. Lo scopo è quello di stimolare il piacere di leggere, rendendolo un divertimento e favorendo il ritorno in biblioteca dei più giovani, dopo più di un anno di restrizioni che non hanno permesso una libera fruizione degli spazi.

Al termine della stagione estiva verrà creata una classifica dei libri più apprezzati. L’elenco dei titoli è consultabile cliccando qui.

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al numero 0456091287 o scrivere una e-mail a biblioteca@comune.sona.vr.it.