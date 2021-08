Giampaolo Bendinelli e il gruppo “Run for Sla” ancora protagonisti di (incredibili) imprese sportive. Per solidarietà

Martedì 2 agosto il presidente del Veneto Luca Zaia ha ricevuto Giampaolo Bendinelli, ultra ironman di Lugagnano, Cristiano Gigli, ex maratoneta affetto da SLA e Fabrizio Amicabile (nella foto).

La delegazione ha presentato a Zaia la nuova iniziativa “Run For Sla”, che prenderà il via il 26 maggio 2022. Si tratta di un’impressionante corsa solidale da Agrigento a Venezia, con 1800 chilometri da percorrere, attraverso dieci regioni in 35 giorni) dell’ultrarunner Fabrizio Amicabile per far conoscere la SLA–Sclerosi laterale amiotrofica, valorizzando ogni angolo d’Italia e unendo ogni borgo con un filo che lega l’inestimabile valore della ricerca, della generosità e della solidarietà.

I fondi raccolti durante l’evento saranno devoluti a favore del nuovo centro clinico “Nemo” presso la Fondazione Richiedei di Gussago, nel bresciano, per assistere pazienti con patologie neurodegenerative.

Il prossimo settembre, invece, i tre atleti saranno protagonisti dell’avventura ciclistica “I Leoni Lombardo Veneti”. Con partenza da Verona, Giampaolo “Papo” Bendinelli percorrerà più di duecento chilometri al giorno per tre giorni in sella alla sua bicicletta fino ad arrivare a Trieste, dove passerà il testimone a Fabrizio Amicabile, che tornerà a Venezia.

“Faccio un grandissimo in bocca al lupo a Fabrizio, Giampaolo e Cristiano per questa incredibile impresa – ha commentato il presidente del Veneto -. Il vostro entusiasmo e la vostra forza non conoscono limiti!”.

Lo scorso giugno Giampaolo Bendinelli, con il gruppo “Run For Sla”, era stato ricevuto in udienza da Papa Francesco a Roma.