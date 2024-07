GeoHeart. I paesaggi non li guardiamo, li attraversiamo. Da Lisbona a Tokyo, con ritorno a casa

Questa è la continuazione del racconto estivo di percezioni iniziato con il precedente articolo. Procedo un po’ con la speranza, qualcuno potrebbe dire con la presunzione, che chi legge lo ricordi, o almeno ricordi di averlo visto.

Nel procedere parto da un presupposto: i paesaggi non li guardiamo, li attraversiamo. I libri di geografia ci hanno educati a un’osservazione esterna, descrittiva, oggettiva. Ma noi vediamo, sentiamo, tocchiamo, odoriamo, gustiamo. Ci emozioniamo. La meraviglia è l’emozione che trasforma un toponimo, cioè un posto con un semplice nome, in un luogo, e se è speciale, in un luogo del cuore.

I luoghi sono paesaggi dell’anima, in cui le emozioni, come ci dice la radice latina e-motum, escono da noi. E poi ritornano in noi arricchite dallo stupore del contatto. E quello che sentiamo come significativo, perché collegato a ricordi, a idee, a convinzioni, diventa pensiero e si trasforma in conoscenza. Almeno così dicono le neuroscienze.

Vale per il quotidiano e vale per lo straordinario. Se nel quotidiano i nostri sensi sono assopiti dalla ripetitività, in viaggio sono sopraffatti dall’immaginario turistico. Cerchiamo le angolazioni da selfie viste nei depliant, per dimostrare che anche noi abbiamo visto ciò che viene celebrato dalla macchina del turismo di massa. Dimentichiamo di percepire secondo la geografia degli interstizi, come dice l’antropologa, scrittrice e viaggiatrice Elena Dak.

Lo sguardo che coglie gli interstizi è la rivendicazione della personale e originale capacità di percepire la bellezza, tra ovvietà, se pur magnifiche, ripetute infinite volte nelle nostre foto. Ma dove possiamo trovare esempi di questo modo di guardare, o meglio di sentire? Da dove possiamo cominciare a “educare” la nostra percezione a esprimere ciò che vede, ciò che sente, che tocca, che odora, con parole diverse dal linguaggio logoro della vendita della meraviglia? Perché il turismo di massa considera la meraviglia solo un prodotto da commercializzare e consumare, nulla di più.

Da Lisbona a Tokyo, ad esempio. Dalla ricerca della luce in “E Lisbona sfavillava. Mosaico urbano in forma di reportage” di Tino Mantarro alle sfaccettature di “Tokyo tutto l’anno. Viaggio sentimentale nella grande metropoli” di Laura Imai Messina. Nulla di previsto nella descrizione delle due città. Una soggettività che pervade ogni pagina, conducendo il lettore tra luoghi noti raccontati con parole diverse e angoli ignoti. E gli angoli ignoti o poco frequentati raccontano tutta un’altra storia che aiuta a comprendere e immergersi nel paesaggio con una verginità di sguardo che forse abbiamo perso.

Entrambi i testi sono estremamente dettagliati. Quello dedicato alla capitale portoghese ha addirittura uno stradario con i puntatori. Sono guide alternative da leggere a casa prima di partire, dalla prima all’ultima pagina, e da portare con sé per vivere i luoghi in fuori traccia, con degli accompagnatori speciali. Non voglio anticipare nulla, perché ognuno dovrebbe fare le sue scelte personali nelle mete. Un salto in biblioteca: in ebook o in volume cartaceo i libri sono disponibili. Ma sono solo una delle tantissime possibilità che il sistema bibliotecario veronese offre ai suoi utenti per cominciare a guardare il mondo da un’altra prospettiva: quella dell’unicità della nostra relazione con il paesaggio.

Viaggiare con itinerari diversi ci invita a ritornare con la capacità di tracciare itinerari diversi anche nel nostro quotidiano, ci invita a di riappropriarci della meraviglia di ciò che è vicino. Permettere alla bellezza di regalarci istanti di grazia nel qui e nell’Altrove cancella quello stato emotivo grigio che a volte ci assale nei giorni d’inverno, in cui ci pare che oltre alle azioni necessarie alla sopravvivenza nulla ci attenda l’indomani.

Prima di partire pensiamo a cosa desideriamo vedere e come. E poi ricordiamocelo al ritorno per rivalutare ciò che ci circonda. Forse è il più bell’insegnamento delle nostre vacanze.



Viaggiai per giorni e notti per paesi

lontani. Molto spesi

per vedere alti monti, grandi mari.

E non avevo gli occhi per vedere

a due passi da casa

la goccia di rugiada

sulla spiga di grano.

R. Tagore, Gitanjali, 1913