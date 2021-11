“Gattobolli – francobolli dal mondo”: Mostra filatelica e annullo speciale a Verona

Il 2021 ha visto la ripartenza di filatelia e marcofilia, dopo lo stop e i rallentamenti dovuti al covid. Questo autunno in particolare sono usciti diversi prodotti che hanno incuriosito, anche se non sempre entusiasmandoli, i collezionisti italiani.

Fino al 30 novembre allo spazio filatelia di Verona ci si può immergere in una piccola ma curatissima mostra a tema… “gattobolli”: una sorta di neologismo che vuole indicare francobolli e annulli “catofili” ovvero sui felini, sia nostrani sia esteri. Nelle teche si trovano esposti poster esplicativi delle caratteristiche delle varie razze e il materiale più significativo e pregiato di una ricca collezione privata, che piaceranno ai neofiti e agli esperti.

Per l’occasione è disponibile un annullo speciale, per 120 giorni dalla data di emissione.

Ricordiamo l’edizione precedente, inaugurata il 17 febbraio 2020 – “giornata mondiale del gatto” – dal Museo Postale e Telegrafico della Mitteleuropa e allestita nel salone delle Poste centrali di Trieste. Sarebbe bello vederla proseguire in un itinerario che tocchi quante più città possibili.

Gli animali sono un soggetto spendibilissimo dal punto di vista postale, utile anche per sensibilizzare l’opinione pubblica su enti che ne se occupano in via esclusiva (nel 2021, si celebrano 150 anni dell’ENPA Ente Nazionale Protezione Animali) e su temi delicati come la fauna nazionale in via di estinzione (sempre nel 2021, per la serie Europa, compaiono su dentello la lucertola delle Eolie e l’orso bruno marsicano).

Nel 1993 felini nobilissimi come l’Europeo, il Persiano Bianco, il Devonrex e il Maincoon sono stati raffigurati ciascuno su un francobollo italiano, tutti apprezzati e ricercati dagli appassionati.

La Scheda

Cosa?

Mostra “Gattobolli – Francobolli dal mondo”.

Dove?

Spazio filatelia di Verona, sede e orari di apertura: https://filatelia.poste.it/spazi-filatelia.html

Quando?

Fino al 30 novembre 2021.

Extra

Emissione “150 anni ENPA 2021”: https://www.ibolli.it/php/em-italia-25072.php

Emissione “Serie Europa 2021”: https://www.ibolli.it/php/ems-italia-10475.php

Emissione “Animali Domestici – Gatti 1993”: https://www.ibolli.it/php/ems-italia-1058.php