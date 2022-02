Gabriele della Conti Srl di Bussolengo: “Il costo delle materie prime e dell’energia è un macigno sul lavoro delle aziende”

Stiamo vivendo un periodo di grande incertezza, è chiaro ed evidente a tutti. Una serie di contingenze socio sanitarie, politiche ed economiche stanno mettendo in subbuglio equilibri, certezze, relazioni e sostenibilità delle nostre comunità.

La pandemia non molla la presa, portando con sé conseguenze sanitarie che stentano a risolversi e dinamiche di relazione sociale tra le persone che tendono ad incattivirsi sempre più. La crisi mondiale nell’approvvigionamento delle materie prime, il forte rincaro dei combustibili e quindi dell’energia e la conseguente ricaduta sui costi della produzione, fanno temere sulla tenuta del tessuto industriale e produttivo, garanzia di sostenibilità per tutti. Scenari di geopolitica ai confini prossimi della nostra Europa ci fanno temere per una escalation pericolosa.

Che fare? Prepararsi al peggio pensando “che debba ancora venire,” come cita un noto adagio, o cercare di buttare l’occhio oltre cogliendo segnali positivi e su quelli costruire una visione più positiva verso il futuro del breve/medio periodo? La negatività drena energie fisiche, mentali e di pensiero. Provare a cogliere tra le righe del parlato e del vissuto di tutti i giorni segnali positivi, è un esercizio decisamente più stimolate.

Nel raccontare il quotidiano della nostra comunità incontriamo spesso concittadini che sono imprenditori. Con loro viene naturale parlare più del bicchiere mezzo pieno che di quello mezzo vuoto. Uno di questi è il lugagnanese Gabriele Conti (nella foto di Mario Pachera), titolare della Conti SRL con sede nella zona industriale di Bussolengo. La Conti Srl è apprezzato partner del Baco da Seta e con Gabriele abbiamo avuto modo, giusto un anno fa, di parlare dello scenario economico e sociale di quel momento vissuto dagli occhi delle aziende del territorio. L’abbiamo incontrato nuovamente in questi giorni per parlare dell’attuale situazione economica e sociale.

Gabriele, dal tuo punto di vista qual è l’ostacolo più tosto del momento per una seria ripresa economica?

Lo leggiamo sui giornali tutti i giorni e lo confermo sulla pelle della mia azienda di trasformazione: il costo delle materie prime. Su cui incide in maniera abnorme il costo dell’energia per produrre le materie prime. Alcuni miei fornitori hanno dichiarato che preferiscono fermare il ciclo produttivo delle loro aziende piuttosto che produrre con costi diretti da uso di energia cresciuti a dismisura. Per assurdo diventa antieconomico produrre! È un vero e proprio paradosso: io ho richieste dei miei macchinari dal mercato, soprattutto estero. Con gli ordinativi sono coperto fino a tutto aprile. Sono contento! Sull’onda positiva richiedo componentistica ai miei fornitori, i quali valutano di non produrre per non farlo in perdita. Il cerchio non si chiude, si interrompe. Il sistema si avvita su sé stesso. Per il costo del personale si può ricorrere ad ammortizzatori sociali come la cassa di integrazione. Sul costo dell’energia no. A meno di interventi di contenimento messi in atto dal Governo. Vedremo cosa verrà messo in campo.

I tuoi fornitori non sono solo italiani e acquisti anche dall’estero. Hanno anche li problemi legati al costo dell’energia?

Ho un fornitore albanese con cui collaboro da anni. Se da noi l’energia è aumentata del 50% da loro è aumentata del 150%. Incide il fatto che ricorrano molto meno di noi all’energia autoprodotta da fonti rinnovabili, perché strutturalmente sono ancora indietro. Immaginate l’aumento spaventoso del metano degli ultimi mesi come può incidere su qualsiasi azienda che lo usa per mantenere attivo il processo produttivo. La Conti ha fatto un investimento in energie rinnovabili installando un impianto fotovoltaico sul tetto del nostro capannone. Ci genera 60kW che ci permettono di ben compensare i consumi della nostra produzione facendo scambio sul posto per l’energia prodotta in eccesso. Ma chi deve usare principalmente combustibile è in seria difficoltà.

Sempre parlando di fornitori c’è ancora convenienza ad acquistare nei paesi extra CEE?

Sempre meno. Il gap con i costi del prodotto finito preso all’interno della CEE rispetto a quello che viene da fuori è sempre più assottigliato. A costi ancora leggermente superiori conviene comunque acquistare nel mercato comune. Il prodotto di dettaglio è più curato, è più affidabile, ti crea meno costi di lavorazione e manutenzione. Gli stessi albanesi miei fornitori si approvvigionano sul mercato europeo, anche da quello italiano, per un prodotto da trasformare come ad esempio la lamiera. Quando il vantaggio economico all’acquisto viene meno i costi di lavorazione di un prodotto meno raffinato erodono del tutto tale vantaggio. Poi le spese di trasporto e di sdoganamento: all’interno della comunità europea la merce circola senza grandi difficoltà, da fuori si paga lo scotto di costi che sono drasticamente aumentati e tempi di arrivo della merce molte volte biblici. Da fuori comunità quando fai ordini di approvvigionamento su base annua sei costretto ad acquistare quantitativi il cui prezzo viene fissato adesso. Ma in questi periodi di fluttuazione il rischio elevato è che tu compri ad un prezzo che tra qualche mese potrebbe essere alquanto inferiore. In Europa fai accordi su base annua sui quantitativi ma la consegna è ad esempio mensile. Con il prezzo attualizzato al momento della consegna. I miei costi devono essere tenuti sotto controllo per permettermi di rimanere sul mercato con prezzi di vendita calmierati e con una redditività aziendale che non viene messa in crisi.

Certi componenti del tuo prodotto finale riesci a farteli in casa? Ci sono anche degli incentivi per questo?

Sì. L’anno scorso abbiamo fatto investimenti importanti sulla capacità di fare lavorazioni interne. Ciò mi da la possibilità di produrre in parte quanto mi serve, ai miei costi senza ricarichi di terzi, con la possibilità di avere il magazzino che mi serve per non andare in difficoltà. Sia la nostra attrezzatura per sviluppare componenti sia il prodotto finale che vendiamo ai nostri clienti godono degli incentivi di Industria 4.0. Lo strumento che genera trasformazione di prodotto come ad esempio un mescolatore, all’interno del quale vengono inserite materie prime come farina zucchero lievito ed altro per ottenere il prodotto finale cioè la pasta, gode degli incentivi Industria 4.0.

La tecnologia informatica aggiunge valore al tuo prodotto?

Abbiamo sviluppato una piattaforma informatica che ci permette di interfacciare la macchina che diventa un device di una rete aziendale. Da remoto via PC, tablet o smartphone controlliamo i cicli di lavorazione, l’operatività, estraiamo statistiche e tanto altro. Siamo in grado ad esempio di aumentare i cicli di lavorazione se necessario. Il tutto diventa un pacchetto servizi a disposizione del cliente che va ulteriormente a qualificare il prodotto che gli vendiamo.

Come vanno gli ordinativi?

Bene! Soprattutto l’estero, ma anche il mercato italiano sta andando bene. Sta mancando il mercato America Latina su cui abbiamo sempre lavorato molto ma da cui non stanno arrivando ordinativi. Chiaro che la situazione pandemia e le limitazioni alla libera circolazione incidono sui clienti che usano le nostre macchine nella ristorazione, ma c’è la volontà di guardare oltre. In modo guardingo e con attenzione alla marginalità per non andare in sofferenza. Vale per i nostri clienti e vale anche per noi. Ma l’occhio va oltre all’oggi, senza ombra di dubbio. Poi noi italiani siamo leader mondiali nel settore delle attrezzature alimentari, con un dato mondiale per cui il 40% della produzione globale è in Italia. Il comparto, nella sola Italia, copre circa il 5% del PIL nazionale.

Sei un imprenditore, sei cittadino che ha una vitta attiva nella comunità, sei padre. Quali sono le tue impressioni sul momento che stiamo vivendo?

Mi estraneo innanzitutto da qualsiasi confronto e valutazione di tipo sociologico, perché nessun cittadino si può mettere sul pulpito. A maggior ragione nessun genitore che ha figli che sono a loro volta figli dei tempi che stiamo vivendo. L’osservatorio del mondo azienda che vivo quotidianamente e che altrettanto quotidianamente si confronta con il mondo del lavoro e con persone alla ricerca di lavoro, mi fa dire che forse manca un po’ “la fame” di opportunità che spinge le persone a mettersi in gioco. L’osservazione delle esperienze di stage o di alternanza scuola lavoro che si dica, che mi portano ad ospitare ragazzi che approcciano i rudimenti del mondo del lavoro, mi fa fare una valutazione, che rivolgo in prima persona a me stesso come genitore: non è che proteggiamo eccessivamente i nostri figli? Non è che il troppo amore o la troppa volontà di dare loro qualsiasi opportunità ci porta a non farli affrontare e vivere le piccole o grandi ordinarie sfide della vita? Il trovare il lavoro, il sacrificare del tempo libero, l’accettare di lavorare facendo turni o impegnando il fine settimana, il mantenersi con il frutto del proprio impegno, il fare qualche rinuncia, applicarsi ed impegnarsi ad imparare e conoscere cose nuove, l’accettare di dover rispondere a qualcuno di quello che si fa e molto altro. Strade di vita percorse da ognuno di noi. Forse in un’epoca in cui i nostri genitori non si facevano tanti problemi a farcele vivere queste esperienze di vita. E per fortuna! Ecco, dal mio punto di vista questo processo sta mancando nelle famiglie del giorno d’oggi.

Da sempre il mondo del lavoro è una palestra di vita. Fino a dove arriva la voglia di un imprenditore di essere un allenatore di vita?

Nel giovane che arriva in azienda vedi tuo figlio. É naturale essere predisposti a voler dare delle opportunità. Magari non tutti la pensiamo allo stesso modo, non tutte le aziende sono uguali, ma questa è la mia visione. Così come con i figli la voglia di affiancare un giovane nella crescita è tanta, altrettanto lo è il limite della pazienza e della disponibilità. Esiste un modello che funziona quando la crescita è un circolo virtuoso che parte della famiglia, per arrivare al mondo del lavoro, per transitare nella vita di tutti i giorni della comunità. Quando il circolo si inceppa in qualsiasi suo ingranaggio o non si attiva proprio per carenze alla base, nascono le devianze. In questo momento storico è meno facile trovare ragazzi che non hanno paura ad affrontare esperienze di vita. Anche noi imprenditori ed imprenditrici abbiamo le nostre responsabilità in questo, ma di certo non possiamo essere i padri e le madri di tutti. L’etica ci deve guidare nello stabilire sane e proficue relazioni con clienti, fornitori e collaboratori. Ma abbiamo il dovere di educare chi lavora con noi alla responsabilità verso quello che fa. Responsabilità è un termine che raccoglie una marea di concetti dentro di sé. La responsabilità verso il lavoro e di conseguenza anche verso sé stessi la dobbiamo pretendere. Proprio come si dovrebbe fare con i figli. La sfida genera l’energia che serve per progredire. Chiaro che anche l’imprenditore se la deve guadagnare la credibilità che serve, anche il mondo del lavoro non è scevro da peccati.

Io e te abbiamo la stessa età. La frase del “non ci sono più i giovani di una volta” la sentivamo anche dai nostri genitori.

Verissimo. È un concetto che non fila. Non si possono paragonare epoche diverse usando lo stesso metro di misura. Così come il vissuto di una singola azienda non può essere rappresentativo per tutto il mondo del lavoro. Sono convinto che se dovessimo fare un sondaggio sul livello di soddisfazione degli imprenditori rispetto alle nuove generazioni di collaboratori che ogni anno approcciano il mondo del lavoro il bilancio è assolutamente positivo. Dobbiamo valorizzare le energie positive investendo su di esse. Affinché possano essere la spinta verso una visione del mondo come un bicchiere mezzo pieno piuttosto che mezzo vuoto.