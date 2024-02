Futuro (incerto) di Acque Vive: “Scelta per Sona” e “Rinascita per Sona” chiedono un incontro al sindaco

Lo scorso settembre il consiglio comunale di Sona ha approvato il bilancio consolidato del Comune riferito all’anno 2022. Il bilancio consolidato, per definizione, è quel documento che rappresenta la consistenza patrimoniale e finanziaria del risultato economico del gruppo di enti che fanno capo all’amministrazione comunale o, più precisamente, di quelli fra cui il Comune detiene una partecipazione considerata rilevante dalla legge.

La relazione sulla gestione chiariva che “i risultati riportati dagli schemi dello stato patrimoniale e dal conto economico consolidato del gruppo Comune di Sona”, con un utile d’esercizio pari a 2.400.348,33 euro e un patrimonio netto consolidato pari a 48.694.036,67 euro – di cui 48.394.769,11 euro derivanti dal bilancio del comune e 299.267,56 euro derivanti dai bilanci delle società/enti partecipati – “rappresentano un andamento positivo della gestione”.

Nel corso dell’analisi e della discussione che ha portato all’approvazione del bilancio consolidato, è risultata però una voce negativa: la società Acque Vive Servizi e Territorio S.r.l., partecipata dal Comune di Sona per il 50% e da quello di Sommacampagna per il restante 50%.

Proprio in sede di consiglio comunale il sindaco Gianfranco Dalla Valentina (nella foto di Mario Pachera), alla luce delle difficoltà finanziarie della società, aveva infatti dichiarato di “aver dato mandato a uno studio perché stabilisca quali possono essere i diversi scenari per il rilancio o la chiusura definitiva di Acque Vive”.

Nel corso del consiglio comunale del 27 dicembre scorso il consigliere di minoranza, ed ex sindaco, Gianluigi Mazzi, portando la discussione proprio sulla vicenda del futuro di Acque Vive aveva chiesto al sindaco di “mettere a disposizione anche il nostro ruolo di minoranza in incontri al di fuori del Consiglio comunale per rafforzare quelli che possono essere gli obiettivi comuni” e di “lavorare insieme su questo punto”. A lui aveva risposto proprio il sindaco Dalla Valentina, dichiarando che “Acque Vive è patrimonio dell’intera comunità di Sona, quindi, ben venga il contributo che ci potete dare; quindi, faremo degli incontri ad hoc per aggiornarvi sulla situazione dell’azienda in house”.

Da allora sul tema del futuro di Acque Vive – che rimane complesso – sembra sia sceso il silenzio tanto che i consiglieri di minoranza di “Scelta per Sona” Gianluigi Mazzi, Corrado Busatta e Antonella Dal Forno e di “Rinascita per Sona” Carlo Antonio Mazzola lo scorso 22 gennaio hanno inviato a sindaco, giunta e consiglio comunale di Sona la richiesta di un incontro urgente sul tema. La richiesta è stata inviata, per conoscenza, anche al sindaco di Sommacampagna Fabrizio Bertolaso e al presidente di Acque Vive Alberto Recchia.

Nella comunicazione i consiglieri di minoranza chiedono “di convocare un incontro al fine di essere allineati sulla situazione di Acque Vive e di poter operare, insieme, una scelta politica unica e consigliare, definitiva nell’interesse della cosa pubblica. Conosciamo quali siano state le difficoltà, quali siano state le azioni del passato intraprese (e non); vorremmo avere informazioni ulteriori in merito all’incarico del tecnico esterno, all’esito della relazione e quali siano le volontà politiche (se definite) per il futuro”.

La richiesta termina segnalando che “visti i termini normativi sulle società partecipate e il prossimarsi delle elezioni nel Comune di Sommacampagna, nostro socio, riteniamo urgente programmare una data e un orario di incontro”.